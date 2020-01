Metro hasta la 100 y otros cambios en esquema de movilidad de Bogotá

Por primera vez después de que se adjudicara TransMilenio por la Avenida 68, la alcaldesa Claudia Lopez se refirió públicamente a sus próximas jugadas en materia de movilidad.



El anuncio más relevante consiste en la ampliación de la primera línea del metro hasta la calle 100.



"Empieza el próximo 30 de enero, vamos a celebrar un convenio entre la Alcaldía y la FDN para hacer los estudios para esa extensión. El mismo proceso se hará para la segunda línea del metro hasta Suba y Engativá", detalló la alcaldesa.



NO HABRÁ TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA



Así mismo, la alcaldesa confirmó este lunes que no habrá TransMilenio por la Séptima y que ya hay un plan B.



Durante la presentación del modelo de movilidad de Bogotá, López anunció que en su lugar se pondrá en marcha el Regiotram del Norte que vendrá desde Zipaquirá y entrará a Bogotá por la carrera 9a.



Como argumento, López presentó otro de los resultados del estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN): si se hace el Tren del Norte no se necesitará TransMilenio por la Séptima, porque ya la demanda de transporte iría por la opción férrea.



“Se inviabiliza la séptima. No le queda demanda y tiene objeciones jurídicas. Además Tren del Norte tiene tres ventajas: tiene conexión regional, es más cómodo y menos vulnerable y, finalmente, puede entrar pasajeros y carga”, explicó la alcaldesa.



Aclaró que no hay forma de que TransMilenio por la séptima corra con la misma suerte que TransMilenio por la carrera 68. Aunque la troncal está contemplada como alimentadora de la Primera Línea del Metro de Bogotá y su proceso de licitación está suspendido por instancias judiciales, no sería obligatoria de hacer y adjudicar, porque el Tren del Norte cumpliría esa función.



Por otra parte, la carrera séptima contará con un corredor ecológico que incluirá movilidad eléctrica, ciclorrutas y espacios adecuados para los peatones.



A finales de febrero se celebrará el contrato de estudios para el Tren del Norte.



La FDN, determinó que existe una demanda de pasajeros suficiente a 2030 para concretar la propuesta de infraestructura para la movilidad que se propuso en campaña. El plan trazado a 12 años, que quedará incorporado en el POT, cambiará la lógica en la que hasta ahora se ha diseñado y direccionado el sistema de movilidad de la ciudad en el que todo está pensado para alimentar TransMilenio. Con la Red de Metros, TrasMilenio se convertirá en alimentador de esta, lo que disminuirá su sobrecarga y aliviará el sistema, consideran en la Alcaldía.