Ministerio de Agricultura y sector constructor entran en roce

El Ministerio de Agricultura alista una resolución para declarar zona de protección para la producción de alimentos la provincia Sabana Centro en Cundinamarca. Esta propuesta puso en alerta al sector edificador el cual señala que de adoptarse, se afectan el 46,7% del suelo de expansión urbana en ocho municipios de la sabana (406 hectáreas de 871).



“Se vulneran elementos propios del marco legal del ordenamiento territorial, en su orden: vulneración a la autonomía municipal. Vulneración a determinantes ambientales de superior jerárquica como el Pomca del Río Bogotá; vulneración al principio de participación democrática y coordinación y se vulnera al principio de seguridad jurídica”, señaló al respecto Edwin Chirivi, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.



(Levantan restricción de gas al sector industrial en la costa Caribe).



Entre los efectos, en un análisis técnico, la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) argumentó que se afectarían 50.800 hectáreas de suelo en los municipios de la sabana centro. Además, se afecta el 46,7% del suelo de expansión urbana para ocho municipios de la sabana centro (406 hectáreas de 871 hectáreas).



Así mismo, señalan que la medida afecta sobre planes parciales adoptados. También 10.091 hectáreas de zonas de protección definidas en otros instrumentos (Pomca).



“Por tanto el gremio en su regional de Bogotá y Cundinamarca en un completo documento técnico le pide al Ministerio de Agricultura revertir esa propuesta de resolución”, dice Chirivi.



("El sector industrial está en fase de decrecimiento", dice la Andi).



El documento enviado a la cartera de agricultura reconocen que para la expedición de normas que inciden en el desarrollo las ciudades, “se debe realizar una correcta coordinación y articulación en la implementación de las políticas públicas que abarcan las necesidades actuales de los cerca de 12 millones de habitantes de Bogotá y Cundinamarca, las relaciones territoriales”, dicen.



Así mismo, señalan que se debe enfocar a su vez en la atención de temas prioritarios como la planificación integral del territorio en aspectos de necesidades habitacionales, movilidad, transporte, desarrollo sostenible, logística, entre otros, en pro de lograr una región de alta competitividad que brinde soluciones a los retos actuales.



Camacol advierte que la expedición de esta resolución se producirá una modificación en la clasificación del suelo de los once municipios bajo “una norma que no tiene virtualidad para clasificar el suelo y una afectación a los suelos de protección ambiental, que, bajo las determinantes de superior jerarquía, tienen prioridad Nivel 1”.



(Inversiones y vivienda, sectores que se favorecerían si bajan tasas).



Por este y otros motivos, Camacol pide al Minagricultura que revise el alcance que tendría la expedición de la resolución, entendiendo que el impacto que tendría la misma afectaría la autonomía territorial de los municipios.



“Adicionalmente, el impacto que tienen las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en la autonomía territorial y en la autonomía de la clasificación de su suelo, es particularmente evidente en sus suelos de expansión, de ocho de los once municipios establecidos el 46% de su suelo de expansión queda afectado con esta figura, esto representa 406 hectáreas de suelo”, dicen en el documento.



Concluyen mencionando que el ejercicio de planeación realizado por cada una de estas entidades territoriales, quedan “completamente desdibujadas y supedito a un ejercicio de planeación de un nivel nacional, el cual no responde con precisión ni conocimiento a las necesidades propias de cada territorio y su población”.

Conclusiones de Camacol

Este proyecto de reglamentación no tuvo en cuenta los análisis y documentos técnicos ni cruces cartográficos de la zonificación de usos establecidos en la Resolución No. 957 de 2019 expedida por las Corporaciones Autónomas, por medio de la cual se ajustó y actualizó el Pomca del Río Bogotá, desconociendo la categoría de conservación y protección ambiental junto con sus subcategorías de vital importancia para una correcta ordenación y planificación del territorio.



(Las recomendaciones del G20 y FMI para manejar criptoactivos).



La declaratoria de estas áreas sobre suelo de expansión urbana e incluso sobre suelo urbano, afectan la autonomía territorial de 11 municipios para definir el desarrollo de su jurisdicción.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio