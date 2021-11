62.000 hogares en zonas remotas ya tienen energía

La energía es un lujo en las zonas no interconectadas (ZNI) que corresponden al 53% del territorio nacional, sin embargo en estas regiones apartadas ya 62.000 familias gozan del fluido eléctrico.



El número total de hogares que gozan del servicio de corriente benefician a cerca de 223.000 personas, que se ubican en cuatro departamentos ZNI (Amazonas, Vichada, Vaupés y San Andrés y Providencia) , 14 departamentos ZNI + Sistema Interconectado Nacional (SIN), y 76 municipios ZNI.



“Se ha invertido casi $1 billón para llevar la energía eléctrica a 21.000 familias con soluciones fotovoltaicas y 41.000 a través de redes, y gracias al desarrollo de programas como el Fondo Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas (Fazni), los recursos del Sistema General de regalía (SGR) y los aportes de la institución, y se está alistando $1 billón adicional para continuar con el programa de energización”, señaló José David Insuasti, director general del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse).



Registros de la entidad señalan además que, ha atendido a 228.908 usuarios en la ZNI, de los cuales 203.626 cuentan con soluciones centralizadas y 25.279 con soluciones individuales solares fotovoltaicas. Así mismo, en lo corrido del año ha destinado más de $300.000 millones para llevar energía eléctrica a más de 15.400 familias.



Según el Plan Indicativo de Expansión y Cobertura (Piec) de la Upme, hoy en el país hay más de 500.000 familias que no tienen el servicio de energía eléctrica, pero que gracias a los programas de energización en ZNI, ya son más de 60.000 hogares menos que no tienen corriente en sus casas.



“Estamos comprometidos con transformar la vida de las familias colombianas a través de la energía eléctrica. Ahora, estas familias tendrán en sus hogares una corriente amigable con el medio ambiente y que les permitirá mejorar de manera integral su calidad de vida, aportando al desarrollo y cierre de brechas en las regiones”, señaló Miguel Lotero, viceministro de Energía.



La meta en el actual cuatrienio es llevar la electricidad a 100.000 hogares que se ubican en ZNI.



Por esta razón, y en un paso inicial, la nación, a través del Ipse firmó seis contratos interadministrativos con igual número de operadores de energía eléctrica para llevar el servicio por primera vez a 12.081 nuevas familias con soluciones individuales solares fotovoltaicas y mejorar la prestación a otras 3.340 a través de plantas de generación híbridas (solar + diésel), ubicadas en las ZNI, y que comprometen recursos por $304.838 millones para ejecutar en 55 proyectos con soluciones energéticas.



“Hemos caracterizado los hogares en el país que no poseen energía eléctrica ya que se ubican en ZNI, y a partir de este análisis se estructuran los programas de energización por primera vez a familias en Vichada, La Guajira, Guaviare y Guainía y Cauca”, dijo Insuasti.



Los seis contratos son: con Cedelca para ejecutar ocho proyectos de ampliación de cobertura que beneficiarán a 1.614 familias; con Dispac para ejecutar 11 proyectos (10 de ampliación de cobertura y uno de mejoramiento del servicio) favoreciendo a 4.378 familias; y con Electrovichada para ejecutar cuatro proyectos (dos de ampliación de cobertura y dos de mejoramiento del servicio), amparando a 2.915 familias.



También con Emelc para ejecutar cinco proyectos (dos de ampliación de cobertura y Tres de mejoramiento del servicio), donde 1.431 familias serán las beneficiadas; con Energuaviare para ejecutar 15 proyectos (11 de ampliación y cuatro de mejoramiento del servicio) que favorecerán a 2.592 familias; y con Gensa para ejecutar 12 proyectos de ampliación de cobertura para ayudar a 2.491 hogares.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio