Los proyectos eléctricos detenidos en los que intervendrá Minenergía

En medio de las alertas de estrés en el sistema eléctrico por el retraso en algunas obras estratégicas como Hidroituango y la Colectora, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, informó que iniciarán esta misma semana una serie de acciones para destrabar su ejecución.



De acuerdo con la líder, la cartera ha establecido una metodología para trabajar tanto con las empresas como con las comunidades y acelerar el ingreso de estas obras a la matriz.



“Va a ser la primera vez que hagamos esto, nos vamos a desplazar a la zona para destrabar las obras”, afirmó.



En un primer momento iniciarán con seis proyectos tanto de generación como de transmisión cuyos procesos van en fase de trámite de licencia ambiental, para la cual deben presentar las licencias previas hechas con las comunidades.



La viceministra Ruiz explicó que se le dará un abordaje diferencial y acompañamiento espacial a 6 proyectos. El primero es la línea de transmisión de Grupo Energía Bogotá (GEB) en La Guajira, Colectora.



Según explicó Fredy Zuleta, gerente de transmisión de GEB, la principal dificultad hasta el momento ha estado relacionada con lograr acuerdos con las 212 comunidades, algunas de las cuales tienen peticiones económicas desorbitadas, con lo que no se ha podido avanzar. A pesar de ello, ya han logrado 200 acuerdos y este año esperan que les falten entre 8 y 10 comunidades.



Los otros que han sido priorizados son Windpeshi, de Enel, que generará 205 megavatios en total. Se suman los dos parque Alpha y Beta de Energía de Portugal, que juntos generarían 492 megavatios; está también el proyecto Camelias de Celsia, con una generación total de 250 megavatios y por último Acacias, también de Celsia con 80 megavatios.



Es decir, estos 5 proyectos de generación que el gobierno intervendrá 1.027 megavatios, para acelerar sus tiempos de ingreso. Ruiz señaló que el trabajo que será estará encaminado a dos puntos. Por una parte, el acompañamiento a comunidades.



“Una de las dificultades que las empresas nos manifiestan es que no hay presencia del Estado, entonces las empresas empiezan a ocupar este papel. Esta visita busca esto, que la comunidad vea una presencia del Estado y las empresas puedan hacer lo que les corresponde”, afirmó.



Zuleta señaló que el foco del viceministerio debería estar centrado en esas comunidades así como aquellas que tengan situaciones de conflictividad interna que dificultan en este momento los acuerdos.



Ahora bien, el segundo foco de trabajo del Ministerio estará relacionado con las empresas. Para esto, de acuerdo con Ruiz, harán una serie de talleres de la mano de la Anla, que les permitirá mejorar los procesos de licencia.



“Las empresas hacen un trabajo de licenciamiento ambiental y consulta previa. Deberían recibir un acompañamiento del Ministerio de Interior, pero hay algunas dificultades. Vamos a acompañar este proceso con la Anla”, apuntó.



Por esto mismo, la viceministra aseveró que las empresas también deberán trabajar en aspectos como desarrollar ellas mismas los procesos de licenciamiento social y ambiental.



De acuerdo con la viceministra con este trabajo esperan destrabar la ejecución de las obras que son fundamentales en la transición energética, ya que toda la energía que entrará es renovable no convencional.



Nueva subasta



Durante el evento, la viceministra señaló que tienen evaluada a necesidad de hacer una subasta de cargo por confiabilidad. Esta ya está establecida, aseguró, aunque por el momento no se ha evaluado la posibilidad de hacer una subasta de energías renovables.



Cabe recordar que en el pasado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, había destacado que el gobierno no promoverá nuevas subastas hasta no lograr el ingreso de las energías asignadas en pasadas subastas y que ahora trabajan por que ingresen.



