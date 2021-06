Mintransporte afirma que proyectos de vías 5G no tendrán peajes nuevos

Hace semana y media la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, alcanzó un acuerdo de 29 puntos con varios gremios de transportadores en paro. El documento contempla temas como peajes, el programa de modernización, y el Sice Tac (el sistema de costos del sector).



Orozco conversó con Portafolio sobre cómo estos elementos se venían trabajando desde antes, y explicó la contribución del acuerdo a la reactivación del sector y la economía.



El Ministerio alcanzó un acuerdo con algunos transportadores en paro, pero no todos firmaron, ¿en qué quedaron?



Es importante destacar que varios gremios nunca decretaron paro, y nos acompañaron en el proceso. No es una agenda construida solo con los del paro, que eran en su mayoría carga liviana y volquetas. Lo primero fue identificar los temas que planteaban, asuntos como leyes, bajar la gasolina, o cambiar los contratos de Cuarta Generación trascienden mi capacidad como Ministerio. Entre el 4 y el 28 de mayo desarrollamos 44 mesas de trabajo.



¿Aún hay transportadores en paro?



Respetamos el derecho a la protesta, siempre que no viole los derechos de los demás, y no bloqueen. Hoy ya no tenemos ningún bloqueo del sector, la semana pasada teníamos 5 o 6, de un par de camiones, no podemos decir que un sector que tiene 360.000 camiones en el Runt está en paro por unos cuantos.



El acuerdo propone trabajar en criterios técnicos para los peajes futuros, ¿qué buscan con este modelo?



Estas semanas estuvimos en reuniones para explicar cómo se financia la infraestructura en Colombia. El esquema de concesión, y sobre todo de 4G, permite un desatraso en infraestructura. En las APP aparece un tercer actor más allá del concesionario, el banco. Se puede hacer la obra en cuatro años y en 20 años se paga.



Hemos hecho un trabajo enorme revisando los contratos para otorgar tarifas diferenciales a comunidades cercanas a los proyectos. En las 4G no puedo hacer nada distinto a honrar los contratos, y a lo que se comprometen la ANI y el Invías es a socializar nuevos peajes de contratos ya existentes, y revisar casos puntuales. Tenemos que trabajar en unos insumos técnicos para una política de peajes a futuro.

Para las 5G se dice que no habrá nuevos peajes, ¿se dejaría de usarlos como mecanismo de financiación?



Los proyectos de 5G no es por el acuerdo que no tengan nuevos peajes, es porque como política pública llevábamos dos años y medio estructurándolos, eso no salió del paro. Ante lo difícil que han sido sacar adelante las 4G decidimos que el diseño y estructuración de los proyectos de Quinta Generación se hiciera con base en los peajes que existen, y el único proyecto con un nuevo peaje es ALO Sur.



Todo esto ya lo había dicho en el Congreso en mis intervenciones, que los proyectos de Quinta Generación no tienen nuevos peajes, salvo a los existentes. Es la política de Gobierno, solo que quedó escrito por primera vez, pero eso no se ve en el papel, sino en la estructuración.



El acuerdo dice que no se pagará por debajo del Sice Tac al fijar un mínimo, ¿no se vuelve a la tabla de fletes?



Lo que hay acá es un concepto que reitera una resolución de 2015 que establece que el SICE Tac es un piso y que el gobierno anterior firmó. La diferencia entre la tabla de fletes y el SICE Tac es que la tabla se manejaba con un funcionario en el Ministerio que se sentaba y definía el flete, en el SICE Tac trabajaron casi tres años todos los representantes del sector, tras más de 1.000 reuniones, para definir los costos mínimos de transporte, que incluye gasolina, peajes, mantenimiento.



Hay una gran diferencia con una tabla de fletes. Esas variables se actualizan con nuevas cifras, como alzas en peajes y gasolina.La única diferencia es que este Gobierno sí exige las normas, la Superintendencia de Transporte por primera vez comenzó a vigilar el SICE Tac y abrió investigaciones hace seis meses, porque en este sector hay desequilibrios muy grandes.



Se incluye a transportadores livianos en el plan de chatarrización, ¿cómo va el programa de modernización?



Nos comprometimos a trabajar un programa de modernización para livianos y volquetas. Soy consciente de que hacía falta esta política pública, pero primero teníamos que sacar la de pesados, que estaba sometida al ‘1 a 1’, y si no la eliminábamos nos iban a quitar preferencias arancelarias en el TLC con EE.UU. El equipo de consultores que trabajó en eso nos va a ayudar a diseñar el nuevo programa. El 7 de mayo el Banco Mundial firmó el contrato con ellos, luego de cuatro meses de gestionaelo, es algo que ya existía en nuestra política y formaba parte de mi agenda, pero es también un compromiso ahora.



En el plan de reactivación hay grandes proyectos de infraestructura entre los proyectos clave, ¿en qué va esto?



Son los más importantes, tanto así que los proyectos del programa ‘Concluir, Concluir’ ya están en obra, y los de 'Vías para la Legalidad' ya se adjudicaron y están iniciando, y por eso era tan importante el desbloqueo, algunos se retrasaron porque no podía llegar la materia, y son los que van a generar reactivación en las regiones. Hay 50 contratos adjudicados en el Invías entre diciembre y abril de este año. En cuanto a las APP de 5G o Concesiones Bicentenario, esas van más que a reactivación inmediata a lo que hemos denominado ‘repotenciación económica’, son los contratos que se van a licitar en este año, como son APP tienen una fase de preconstrucción y cierre financiero y van a ser importantes en la repotenciación de la economía en el mediano plazo.



