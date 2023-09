Minminas confirma que -por ahora- no habrá apagón en el país y anuncia tres medidas

Tomás González, ministro de Minas y Energía, señala que es importante que los estímulos tributarios no atenten contra las necesidades fiscales de corto plazo.

El ministro de Minas, Tomás González, aseguró este martes que no prevé cortes, apagones ni racionamiento de energía a causa de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, que ha mermado los embalses del país y por lo tanto la actividad de sus centrales hidroeléctricas.



"En este momento no estamos previendo ni cortes, ni apagones, ni racionamiento", declaró el ministro González y explicó que en los últimos días han registrado daños importantes en dos plantas de generación eléctrica, la de Guatapé en el departamento de Antioquia (noroeste) y Termoflores, en la ciudad de Barranquilla (norte), "lo cual obliga a tomar medidas adicionales".



Esas medidas son, apuntó el titular de Minas y Energía, "utilizar las reservas de embalses y termoeléctricas, aumentar la importación de excedentes energéticos del Ecuador y poner en marcha una campaña de ahorro basada en incentivos a los usuarios".



La importación de energía ecuatoriana fue anunciada el pasado viernes por González para solventar los problemas en Guatapé, que se espera estén reparados en su totalidad en septiembre y le restan al sistema eléctrico nacional cerca del 4 % de la energía que consume el país.



Durante su alocución, González subrayó que las medidas adoptadas "el año pasado" para enfrentar el fenómeno de El Niño tuvieron éxito, pero que los daños en Guatapé y Termoflores, que estará parcialmente fuera de operación una semana, "no estaban en las cuentas de nadie".



"(Son) daños que nos saca más o menos un 10 % de la generación de energía eléctrica que requiere el país", precisó el ministro. Con las nuevas medidas, el Ejecutivo calcula que debe "tener los elementos suficientes para pasar esta etapa final de El Niño", apuntó el ministro.