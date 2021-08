El sistema MÍO, en Cali, necesitaría 180 mil millones para funcionar

La crisis de los sistemas de transporte tiene una tercera 'víctima'.



Luego de que TransMetro, en Barranquila, tuviera que parar su operación y de que el sistema de TransMilenio, de Bogotá, necesitara solicitar una adición presupuestal de 1,15 billones de pesos, en Cali, el MÍO, también tiene problemas.



A lo largo de esta semana, los usuarios del sistema en la capital del Valle se han quejado no solo de demoras en el servicio, sino también de que aún permanecen varias estaciones sin intervenirse luego de los daños sufridos por el paro.



Y, en adición, los colaboradores reclaman que aún se les tiene pendiente el pago por sus labores desde la segunda quincena de junio y el mes julio.



Recientemente, en diálogo con el medio 'Radio Calidad', Gonzalo Cucalón, vocero de GIT Masivo, uno de los operadores del MÍO, explicó que se necesitarían 180.000 millones pesos para garantizar la prestación del servicio, teniendo en cuenta que el recaudo aún no es suficiente por lo pasajes.



LOS OTROS CON PROBLEMAS



En el caso de Barranquilla, actualmente, el Sistema de Transporte Masivo TransMetro también informó que reinició su operación con una sensible baja de flota, “debido a la decisión de los operadores del concesionario Metrocaribe de no salir a trabajar”.



La razón de los conductores para interrumpir sus labores se argumenta, según fuentes consultadas, en la falta de pago por parte del concesionario.



Vale destacar que el servicio de transporte masivo de Barranquilla se vio frenado en el mes de junio por la decisión de los concesionarios Sistur y Metrocaribe de dejar de operar, tras argumentar problemas financieros.

TransMetro paró sus operaciones, por un momento, en junio pasado.

En ese entonces, para solucionar la coyuntura, se cedieron las troncales a la operación del transporte público colectivo, tras habilitación del Área Metropolitana de Barranquilla, y así garantizar este servicio a los usuarios.



Con ese plan de contingencia temporal se buscaba suplir las necesidades de 58.000 pasajeros.



En el caso de TransMilenio, el viernes 30 de julio, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto de rescate social, en el que, entre otras, se busca dar rescate al sistema: se destinarían 1,1 billones de pesos para el servicio de transporte en la ciudad.



De acuerdo con un reporte realizado por TransMilenio, a raíz de las suspensiones en el servicio por manifestaciones, las cuentas de los daños a la infraestructura, equipos técnicos y buses, a corte del 27 de julio, ascienden hasta los 22.322 millones de pesos.

TransMilenio aseguró que necesitaba la salvación o pararía operaciones en agosto.

