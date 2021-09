Qué pasará con usuarios de internet de Directv tras venta a Movistar

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la venta del negocio de internet de Directv a Movistar que se había comunicado hace unos meses.



La operación dejará a Directv concentrado en la prestación de servicios de televisión por suscripción y provisión de contenidos digitales, así como la generación de los mismos, y a Movistar con el compromiso de prestar el servicio de Internet a aproximadamente 200.000 clientes que antes eran Directv.



Los clientes no experimentarán cambios en los servicios contratados o sus tarifas, así como en los procesos de facturación o los canales de atención.



La operación sí fortalece la infraestructura de redes de Telefónica Movistar, pues actualmente tiene 85Mhz (60 en altas y 25 en bajas) y con la compra de los 70 Mhz (en altas) de Directv supera el tope por 40 MHz.



En ese caso Movistar tendría que devolver ese espectro de más en un proceso gradual, similar a lo que sucedió con Tigo UNE en 2013.



“Esto no solo beneficiará a los clientes de las dos empresas involucradas en el negocio, sino también a los usuarios de los cuatro Operadores Móviles Virtuales (OMV) que Telefónica Movistar aloja en su red, así como a los clientes de los competidores que hacen uso de la misma mediante el Roaming Automático Nacional”, apuntó Movistar al momento del anuncio.



Por su parte, Directv se concentrará en su servicio de televisión satelital, así como Directv GO, su plataforma de 'streaming' regional que ofrece contenidos en vivo, con canales lineales, la programación deportiva y la 'on demand' de películas, series y documentales. Esta plataforma, vale la pena recordarlo, se puede usar en diversos dispositivos, como celulares, tabletas, computadoras y 'smart' TV.



