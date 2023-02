La inversión de MPC para apoyar la transición energética en el país

En medio de la política del Gobierno Nacional de impulsar la transición energética, una serie de compañías han venido avanzando en el proceso de desarrollo, construcción y operación de parques.



Una de ellas es MPC Energy Solutions, que llegó al país en 2017 y ya tiene en operación dos parques. Martin Vogt, CEO de la compañía, explicó que su objetivo es apoyar el proceso de transición del país y para ello tienen un 'pipeline' (canalización para el transporte a grandes distancias de gas, líquidos o sólidos pulverizados) de proyectos en inversión.



Por el momento, la compañía no ha cambiado sus planes de inversión por los anuncios que ha hecho el Gobierno.



¿Hace cuánto ha estado MPC aquí?



Estamos en el país desde 2017, empezamos junto con una empresa portuguesa y desarrollamos proyectos solares y eólicos. Aquí en Colombia hemos construido dos proyectos solares.



Uno que se llama Los Girasoles, del que estamos celebrando la culminación; otro que se llama Planeta Rica. Este es un proyecto de 26 megavatios. Estamos muy emocionados de que ahora, después de cinco años, 2023 sea el año en el que realmente comencemos a operar nuestros primeros dos proyectos solares aquí.



Nuestro Equipo de Desarrollo está trabajando en varios otras obras en el lado solar, pero también de viento. Estamos considerando la región de La Guajira para el desarrollo de proyectos.



¿Cuál es la capacidad neta de los dos proyectos?



La capacidad neta es de 37 megavatios en estos dos parques.



¿Cuál es la inversión que tomó?



La inversión que tomó yo diría que ronda los US$40 millones. En toda la operación, la capacidad actual es de alrededor de 200 megavatios en energía eólica y alrededor de 400 a 500 megavatios en energía solar fotovoltaica. Estamos buscando llevar estos proyectos en ‘listos para construir’, para 2025. Entonces, en 2023 y 2024 comenzaremos con nuevos desarrollos.



Para ese 'pipeline' que acaba de mencionar. ¿Ya tiene la inversión requerida?



Diría que el número para el desarrollo de los parques eólicos rondará los US$350 millones y en el caso de la solar otros US$400 millones.



Todos los países están avanzando en la transición energética. ¿Cómo ve la región en camino hacia esa meta y cómo podría apoyar?



Claramente estamos apoyando como empresa privada al invertir nuestro capital aquí, pero no solo eso, tenemos empleo local y al final la energía aquí es un producto comercial. Siempre y cuando un gobierno cree el marco regulatorio adecuado que nos permita vender energía a las partes que quieren comprar, esto es todo lo que necesitamos.



Ha mencionado dos veces los cambios normativos. ¿Ve eso como un desafío para que el sector privado invierta más en Colombia?



Lo que es un desafío para los inversores privados, especialmente para los extranjeros, en ese sentido, es que los marcos regulatorios cambian constantemente.



Necesitamos tiempo para construir los proyectos incluso antes de que comiencen a generar energía. Si comienzan a cambiar los marcos regulatorios en el medio, cambia el modelo de negocio también, por lo que crea incertidumbre y nunca es bueno para un inversor.



También necesitamos certeza, saber que cuando vengamos aquí podemos vender nuestra energía durante los próximos 20 años bajo un determinado marco regulatorio, por lo que cada vez que comience a modificar o ajustar ese marco, creará incertidumbre.

Transición energética.

¿Ha sentido esa incertidumbre?



No. Creo que la gente está tratando de descifrar el nuevo Gobierno. El cambio del ejecutivo siempre es un momento de incertidumbre en sí mismo y eso nada tiene que ver con que haya un cambio de color político. En ese sentido, las energías renovables no tienen por qué temer.



Lo importante es qué tipo de mecanismo es el preferido por el Gobierno para promover las energías renovables.



¿No está cambiando nada en su plan de inversión?



No, no estamos cambiando nada.



¿Existe un plan más grande para el almacenamiento de energía en sus proyectos?



Vimos la licitación aquí cuando hicieron la primera subasta para almacenamiento. Sentimos que era muy interesante, lamentablemente no encontramos el socio adecuado para participar, pero, en general, la región se mueve hacia las aplicaciones de almacenamiento para combinarlas.



Aquí en Colombia es un gran desafío porque en este momento si estás vendiendo energía solar el precio es muy barato y las baterías siguen siendo muy caras, con lo que no es fácil retornar la inversión.



¿Han trabajado en energía eólica marina o en hidrógeno verde?



Vemos el hidrógeno como un escenario a largo plazo que se desarrollará, sin embargo, también entendemos que la tecnología desde la perspectiva comercial aún es muy inmadura.



Tenemos que usar hidrógeno, pero todavía está en desarrollo. Seguimos de cerca el hidrógeno y vemos, por supuesto, nuestra energía solar y eólica como un insumo crítico para la producción de hidrógeno verde.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio