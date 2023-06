‘Incertidumbre con peajes perjudica acceso a crédito’

Autopista de Río Grande, concesión encargada de la Troncal de Magdalena 2, el segundo tramo de la antigua Ruta al Sol 2, está ganándose el corazón de los pobladores donde pasa el corredor para avanzar en la obra, pues con un cambio de concesión han enfrentado grandes retos sociales.



En materia económica, Andrea Medina, gerente de la concesión, aseguró que la no subida en peajes está perjudicando a la concesión que busca un cierre financiero, pero al no tener un modelo económico sólido, se ha convertido en una barrera.



¿Cómo está configurado el contrato?

Tenemos a cargo los estudios, diseños, gestión predial y social, financiamiento, construcción y operación del corredor que va desde Barrancabermeja hasta San Roque. Son 272 kilómetros que atraviesan tres departamentos. La etapa de construcción inició el 1 de diciembre de 2022 haciendo diseño, mantenimiento de la vía existente, gestión y nos encargamos del financiamiento.



¿Cómo va el mantenimiento?

Hicimos intervenciones prioritarias teniendo en cuenta las condiciones de la vía como nos la entregaron. Había una gran cantidad de huecos a lo largo de toda la vía y una señalización deficiente.



Es así que tapamos los huecos, mejoramos la señalización y pintura, rocería y demás actividades que garantizan la seguridad de los usuarios. Esto permitió reducir en 45 minutos el tiempo de viaje.



¿Cuánto tiempo tomará la etapa de construcción?

Son 47 meses. Aquí debemos hacer la segunda calzada que hace falta, la construcción de las variantes y el mejoramiento de la vía existente.



¿Para la temporada vacacional, estará en buenas condiciones?

Recibimos la vía con un desgaste lamentable. Pero cambiamos la cara de la vía, hemos atendido el 80% de la vía, la señalización y hay un cambio total.



¿Cuántos peajes tendrá?

Son tres existentes y operando. Lo bueno de este proyecto es que no tenemos que poner peajes nuevos.



¿Cuáles son las ventajas adicionales?

Tenemos 43 puentes vehiculares y 40 puentes peatonales nuevos y los servicios que tienen las concesiones.



¿Cuándo iniciarán construcción?

Los tiempos son estimados, pero debemos cumplir con todos los requisitos para lograrlo. Al depender algunos de estos procesos de terceros, tomará algún tiempo. Uno de los retos más complicados es conseguir el aval financiero, el cual esperamos tenerlo para el mes de diciembre, es decir, esperamos tener todo para ese mes dando arranque.



¿Cómo va el cierre financiero?

Las tasas están golpeando los proyectos, pero no solo eso, la incertidumbre que tienen las diferentes concesiones con el no incremento de los peajes. Al no subir los peajes y como no se tiene claro cómo se va a poner la tarifa al día, no se ha podido lograr tener aprobados los flujos de caja.



En este momento no tenemos un modelo financiero, lo que hace que los bancos no tengan una certeza de lo que nosotros podamos aportar con los recursos que ya están establecidos en el proyecto. Ahí hemos tenido un pequeño retraso.



¿Qué les ha dicho el Gobierno?

Estamos presionando a través de la CCI a la ANI para que diga en definitiva cómo va a poner estas tasas. Lo que nos ha contestado la ANI es que va a dar prioridad a los contratos que son IP y cerca de 20 días nos darían la metodología para los que somos APP para saber cómo se van a poner al día con el diferencial y tener un modelo financiero para darle seguridad a los bancos.



¿Cómo esperan optimizar los costos con la subida que tuvimos de insumos?

Estamos en la etapa de estudios y diseños, por eso estamos revisando en esta fase cómo lo logramos y ver cuáles son los materiales que más han subido. Adicionalmente, estamos haciendo alianzas con proveedores y revisando alternativas con otras concesiones, también a través de la CCI, para garantizar que los proyectos se ejecuten en la totalidad con los presupuestos establecidos en el momento que fueron ofertados.



¿Qué otros retos han tenido?

Debido a que esta obra la inició otra empresa, que tenía unos lineamientos distintos, y nosotros llegamos con unas políticas diferentes, tenemos una comunidad que tenía una forma de trabajar y nuestro reto es enseñarles a cómo vincularse con nosotros.



Además, ha sido complicada la llegada del concesionario y hemos sufrido el hurto de tres vehículos del concesionario y un par de secuestros, lo que nos imposibilita trabajar de noche.



De solucionarse, ¿iniciarán obra el primero de diciembre?

Si se cumple con todo, sí. Con el proyecto completo esta obra ayudará a reducir el trayecto en 1 hora y 20 minutos.



