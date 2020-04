Protocolos para la construcción de vivienda en época de coronavirus

Los ministerios de Vivienda, Salud y Trabajo expidieron la reglamentación con la que se detalla el protocolo que deben cumplir aquellas empresas del sector que quieran reiniciar labores en el marco de la emergencia por el Covid-19.



Ante el surgimiento de inquietudes, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, recopiló las preguntas más recurrentes para aclarar las dudas de los constructores y trabajadores del sector.



¿Mi empresa puede empezar a operar desde el lunes como lo venía haciendo hasta antes de la cuarentena o necesito algún permiso?



Es oportuno aclarar que para empezar a operar y reiniciar actividades de construcción de edificaciones, cada proyecto debe adaptar su protocolo con base en lo establecido en la Circular y expedir un manual de implementación, el cual debe ser enviado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al correo planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co. Sobre este manual se realizarán las labores de vigilancia y control por parte de las alcaldías y el Gobierno Nacional y se requerirá para poder reiniciar actividades.



¿Empezarán a operar también cementeras, ladrilleras y demás empresas que garantizan los suministros para el sector de la construcción?



Sí. Las medidas abarcan a la totalidad de la cadena productiva del sector, tanto las obras en ejecución, como su cadena de suministros y materiales y los servicios e industrias conexas. Es importante resaltar que todas las empresas que reinicien labores deben cumplir con estrictos lineamientos de prevención y mitigación para garantizar la salud de sus trabajadores.



¿Cuántos trabajadores se permitirá tener por cada construcción?



Los que sean necesarios para la ejecución de la obra siempre y cuando se garantice el distanciamiento social exigido entre los trabajadores y el uso de dotación de protección especial. Cada proyecto debe garantizar en el suministro diario de tapabocas, gel antibacterial, alcohol y demás elementos de protección. Además, se deberán realizar jornadas de desinfección periódicas en cada una de las áreas del proyecto.



¿Los protocolos son vinculantes para todos los constructores?



Sí. Cada proyecto debe adaptar los lineamientos de la Circular a las condiciones de la obra y diseñar su propio manual de implementación, el cual es de obligatorio cumplimiento y se debe reportar ante el Ministerio si se desean reiniciar actividades.



¿Qué sanciones habrá para las construcciones que no cumplan con el protocolo?



Son las entidades territoriales, a través de sus secretarías de planeación o hábitat (según corresponda) quienes tienen la responsabilidad de la vigilancia del cumplimiento de los protocolos. Las sanciones son las que contempla la Ley, que incluyen hasta el sellamiento de la construcción.



Adicionalmente, se podrán llevar querellas ante los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo, quienes podrán efectuar las sanciones pertinentes. Finalmente, el mantenimiento de las obras abiertas dependerá del cumplimiento estricto de todas las medidas. Si algún proyecto incumple y pone en riesgo la salud de los trabajadores, tendrá que suspender actividades inmediatamente.



¿Si se genera un crecimiento de infecciones se suspenderá esta medida de reactivación?



Por supuesto. El principal objetivo del gobierno del presidente Iván Duque es proteger la salud de los trabajadores mientras se comienza, poco a poco, a reiniciar la vida productiva. En todo caso, es importante señalar que la apertura del sector se realizará de forma gradual, a medida que cada proyecto cuente con su manual de implementación del protocolo. Tal gradualidad permitirá ir monitoreando, permanentemente, el proceso de reapertura.



Si en algún proyecto se observan prácticas que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores, se suspenderán inmediatamente las labores y actividades.



¿Los trabajadores de cada obra deberán ser del sector o localidad?



No, los trabajadores pueden ser de diferentes sectores, localidades o barrios. Para su tránsito cada trabajador deberá estar debidamente acreditado por parte de la empresa.

Para el transporte de nuestros colaboradores se debe priorizar el uso de medios alternativos como la bicicleta. Así mismo, se recomienda realizar reubicaciones de trabajadores para que estos puedan trabajar en proyectos cercanos a sus viviendas, cuando esto sea posible. Adicionalmente, se tendrán que implementar horarios flexibles y turnos de trabajo que permitan reducir la utilización del transporte público en horas pico, el cual, por disposición del Gobierno del Presidente Iván Duque, no podrá exceder el 35% de su capacidad.



¿Si soy trabajador del sector constructor qué recomendaciones tengo que tener presentes?



Para garantizar la salud de los trabajadores cada proyecto deberá suministrar diariamente tapabocas, gel antibacterial y demás elementos de protección, además se deberán diseñar horarios flexibles y turnos de almuerzo que garanticen el distanciamiento social. Cada proyecto contará con un inspector por cada 100 trabajadores y la ropa de trabajo que use el colaborador deberá permanecer en la obra y tendrá que ser distinta a la de uso diario. Cada trabajador debe tener sus propios elementos de protección y dotación, evitando su intercambio, así como el intercambio de herramientas. En todo caso, invitamos a los trabajadores a leer las disposiciones de la circular, para poder implementar la totalidad de las medidas y proteger su salud.



¿Quién debe suministrar los tapabocas, los antibacteriales y el jabón para las personas que trabajan en el sector de la construcción?



Las empresas deben proporcionar estos elementos a todos sus colaboradores. Estos últimos, en ningún momento, están en la obligación se sacar plata de su bolsillo para contar con esos elementos. Cada proyecto debe suministrar diariamente tapabocas, gel antibacterial, alcohol y demás implementos de protección.



¿El reinicio de actividades incluye la remodelación de viviendas?



En el caso de las edificaciones residenciales, la medida de reinicio gradual de actividades está enfocada en los proyectos de construcción de vivienda nueva. Por lo anterior, el caso de una remodelación de vivienda personal no está contemplado y no podrá reiniciar las obras.