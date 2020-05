¿Quiénes pueden acceder a los nuevos subsidios de vivienda?

Con el propósito de reactivar el mercado de vivienda nueva y ayudar a la dinamización del sector edificador tras el covid-19, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Vivienda y Hacienda, anunció un programa de subsidios de aquí a los próximos dos años para 200.000 unidades de vivienda.



(Más de un tercio del país están en déficit habitacional).

De estos 200.000 subsidios, 100.000 serán para familias con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos que deseen adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS) y 100.000 serán para hogares de cualquier nivel de ingreso, que deseen adquirir una casa en cualquier ciudad del país, cuyo valor sea superior al de una VIS y que no supere los $438 millones.



Los beneficiarios de los subsidios No VIS recibirán una ayuda mensual durante los primeros siete años del crédito, lo que, según el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, "implica una reducción de la cuota mensual de cerca de $439.000, lo que equivale a un subsidio total de más de $36 millones”.



(Segmento no VIS mejoraría el mercado de vivienda en 2020).



La estrategia busca que el sector edificador retome los niveles de crecimiento alcanzados en 2019, los cuales alcanzaron ventas por el orden de 120.000. De esta cantidad, un tercio fueron adquiridas con subsidio del Gobierno.



Los subsidios estarán disponibles desde el segundo semestre del año en curso. Los asignados al segmento VIS se otorgarán a través de los mecanismos ya vigentes, mientras que lo que superen este tope serán asignados a predios cuyo valor sea de máximo 500 Smlv.



La reducción en la cuota, para el periodo de pago, podría llegar a reducirse en ambos escenarios (VIS y No VIS) hasta un 50%. En este sentido, para las personas que aspiren a su casa dentro del programa, en el segmento VIS, y cuenten con caja de compensación y subsidio concurrente, el descuento será mayor.



El programa espera, afirma el Gobierno, otorgar casa propia a un millón de colombianos, además, generar más de 300.000 empleos directos, lo que según el gremio de la construcción, Camacol, ayudará a dinamizar la política de construcción y será una pieza clave en la reactivación económica.