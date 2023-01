Dos nuevas obras 4G y 5G, en las prioridades del Gobierno

En entrevista con Portafolio, el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, resaltó los grandes retos de la cartera para estos cuatro años de Gobierno, donde destaca la conectividad carretera, fluvial y aérea.



Esto, mediante la concertación y el diálogo.



El Gobierno tiene decidido priorizar las vías terciarias. ¿Ya tienen los tramos definidos y cuándo inician las licitaciones?

Sobre vías terciarias o los llamados caminos comunitarios para la paz, hemos tomado decisiones que van dentro de lo que el Presidente quiere y es que sean las vías en las que a través se construyan no solo la paz total, sino también la conectividad en zonas rurales alejadas donde los campesinos no tienen cómo sacar sus productos.



Básicamente, hasta hoy, todo lo que eran vías terciarias se manejaban a través de convenios interadministrativos, en los cuales el Invías giraba el dinero al ente territorial, sea Gobernación o municipio, y se hacían la contratación y las obras. Entonces, si se iban a adjudicar 3 kilómetros de obra en el municipio de Cota, el Invías le giraba lo que valía (ejemplo $5.000 millones) al municipio y ellos contrataban esa rehabilitación.



El esquema cambia. Este es uno sustentado en la participación comunitaria y en la priorización de proyectos, además de la participación de los batallones de ingenieros, la participación comunitaria y la priorización de proyectos, todo bajo un esquema estilo triangular. Esto quiere decir que el Invías, al que se le van a apropiar y que ya tiene una parte en este periodo de Gobierno 8 billones de pesos para caminos comunitarios, define con el Ministerio de Transporte cuáles son las vías a priorizar para llegar a lo que el presidente quiere, que es que cerca de un 35% a 40% de todas las que requieren de construcción y rehabilitación de vías, queden intervenidas en estos cuatro años.



Este objetivo se llega a través de un proceso de priorización. ¿Cómo? Vamos a determinar en las regiones y con las regiones dónde están las mayores debilidades en materia vías.



(Lea: Con congelación de peajes, ciudadanos pagarían vías que no usan: CCI).



Vamos a priorizar a Orinoquía, Amazonas, Pacífico y zonas del centro del país, a Santander y a algunas de la Costa, donde ha habido falta de presencia del Estado y hay una gran debilidad en esas vías.



Para lograr eso vamos a desarrollar unos criterios de priorización con el Invías, donde destinarán una parte de recursos para hacer las inversiones y los proyectos para pavimentar, es decir, vías nuevas y completamente transitables en zonas donde no tienen nada y otras para rehabilitar. Son unas zonas terciarias donde están en mal estado, se van a tapar huecos y hacer andenes.



¿Ya tienen puntos priorizados?

Estamos en ese proceso. Vamos a hacer una estructura donde Juntas de Acción Comunal (JAC) en cada zona del país, los batallones de ingenieros militares y el Invías trabajen. Este último gira los recursos, vigila y controla cómo trabajan las JAC con el apoyo y la asesoría técnica, ya sea de los batallones o bien de algunas mipymes, eso para hacer el trabajo. Aquí, ¿qué hay? Que la plata le llega directo a la comunidad y ellos se encargan de ejecutar e invertir los recursos; van a tener control del Invías y de las veedurías ciudadanas.



(…) Ya tenemos tres proyectos piloto en ejecución. El primero, con el que inauguramos el proceso, es en San Luis, en el Huila donde mataron los ocho policías. Apenas se produjo la muerte, el Presidente llegó y hablando con la comunidad pidieron que se rehabilitaran unos 33 kilómetros en la vía. Miramos en ese tramo cuántas comunidades y JAC había, y a cada una se le asignaron 2 kilómetros o tres kilómetros, según su presencia y se le dan los recursos y con vigilancia estricta.



El segundo proyecto es Pinillos, en el departamento de Bolívar (...) Y el tercero es en el departamento del Chocó, en el Pacífico.



Esos tres proyectos están en construcción.



(Además: Vías y fletes, soluciones del agro en por cierre de la Panamericana).



¿Y sobre vías primarias?

Hoy son de las más afectadas por el tema del invierno. Nosotros tenemos importantes recursos asignados para rehabilitar estas vías a cargo del Invías y otras que tienen a cargo las concesiones, verificando que las mismas se cumplan. ¿Qué vamos a hacer? No solo vamos a destinar los recursos necesarios para rehabilitar esas vías que han sido objeto de veedurías, sino que vamos a exigirles a los concesionarios que nos entreguen un informe de cómo van a rehabilitar las vías con celeridad.



El Presidente aseguró que las vías 4G son para los ricos. ¿Esto significaría que dejarán de apostar por estas iniciativas?



El presidente fue descontextualizado. Lo que dijo es que iba a cumplir su promesa de campaña, que iba a priorizar los recursos en vías terciarias o caminos comunitarios y eso lo hace cuando se destinan en cuatro años $8 billones, cosa que no se ha hecho en el pasado. Sin embargo, esto no significa que los proyectos carreteros no vayan a seguir. En este momento tenemos 27 proyectos 4G, esos proyectos están entre un 75% y un 80% de ejecución, lo cual significa que este año muy probablemente puedan ir terminando.



Además, hay proyectos 5G que para el presidente son prioridad, pero es que 5G no solo son carreteros. También ahí está el tema férreo, fluvial (o de navegabilidad) y aeropuertos, entonces le seguimos apostando, tanto que, en el tema de Cauca, el Presidente dijo que iba a poner los recursos necesarios para hacer la 5G Pasto - Popayán, que es una de las grandes vías que va a unir al centro del país con el sur.



¿Ya se está estructurando un proyecto? ¿Cuándo veríamos que se inicie?



Ese proyecto lo está estructurando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Se está aplicando la Ley 1523 de 2012 que permite, con ocasión de la emergencia, procedimientos acelerados con todo lo que es estructuración, compra de predios, consulta previa y pensaría que, lo que en un procedimiento normal podría tomarnos hasta el año 2025, con este procedimiento podríamos casi que estar empezando el proyecto a finales de 2023 y comienzos de 2024. En una primera fase con la variante Timbío-El Estanquillo, de 67 kilómetros de los 270 que son Pasto-Popayán.



(Lea: Mitad de proyectos de vivienda en Nariño, en riesgo por cierre vial).



¿En 2023 hablamos de estructuración, fase de factibilidad, adjudicación o construcción?

Podríamos llegar hasta adjudicación a final de año y mientras se hace la firma e interventoría, iniciar en 2024.



¿Será por concesión u obra pública?

​

La ruta será por obra pública, porque con la demanda que hay de tráfico no da sino para hacerlo por obra pública. La ANI lo estructura y lo trabaja con el Invías. El proyecto está en segunda fase en la ANI; es un proyecto de hace más de 20 años.



¿Qué otros proyectos tienen en el radar?



Hay otra 5G que siempre se ha pedido y no se le ha dado la importancia y es el trayecto en la Ruta del Sol, entre Guaduas y Villeta.



Esa se está estructurando y se espera que se saque este semestre para contratación, y la otra son los primeros 5 kilómetros de la Vía al Llano entre Bogotá y Guayabetal . Esos 27 kilómetros, que son de una calzada, que sean dos calzadas y ahí ya quedaría toda la Vía al Llano en doble calzada.



(Lea: Abren proceso de contratación para obras en el aeropuerto de Cartagena).



¿Y por obra pública cuáles serán los proyectos?



Tenemos la navegabilidad y dragado del Río Magdalena, también en el puerto de Buenaventura.



¿Qué balance hay sobre el descuento de Soat?



Con corte al primer mes, según datos de las aseguradoras, frente al mismo periodo del 2021 las motocicletas habían sacado 461.384 pólizas, que era un 40,1% de los seguros y los vehículos eran 393.000 pólizas y que equivalían al 34%. En el mismo periodo del 2022 - 2023 tenemos en materia de motocicletas 873.127 pólizas, lo que significa el 53,4% del total; duplicamos la cantidad de las pólizas que se expedían. Eso demuestra que la tarifa era un elemento que generaba la evasión en el pago.



Sin embargo, en Colombia hay una realidad y es que 775 de 1.100 (aproximadamente) municipios no tienen autoridades de tránsito, que verifique que tengan los papeles al día, entonces nadie pide la documentación.



En infraestructura aérea hay dudas debido a los retrasos. ¿Qué harán en este sector?



Hay varias obras que están en situación crítica por corrupción, por falta de supervisión y control, que fue lo que se denunció en San Andrés y Providencia. Se van a tomar medidas para continuar con las obras en la mayor brevedad posible, cuando se sepa qué se va a hacer con los contratistas. Aquí posiblemente en este semestre, tendremos la decisión de la APP para construir el nuevo aeropuerto. Ya tenemos los lotes cedidos por el gobernador.



Y aquellos aeropuertos que han tenido un atraso en materia de proyectos como tal, tenemos a Cartagena, que ya tiene aprobada la APP recientemente adjudicada que se espera firmar este semestre y las obras deben empezar a mediados del año, para que la terminal nueva, la internacional y la rehabilitación puedan estar en dos o tres años.



(Además: Los centros comerciales Viva retoman la expansión).



¿Qué ha pasado con el aval de Venezuela para iniciar la operación aérea comercial?



El presidente está a la espera de la decisión de la junta en el tema de Satena. Su decisión es la apuesta a la gran Satena, que vuele en la frontera y él quiere que la primera aerolínea que vuele en Venezuela sea esta. Esperemos que esto ocurra este mismo mes y habilitar una segunda aerolínea ya sea Estelar por el caso de Venezuela, como la que vaya a definirse como la segunda en Colombia. Están Latam, Avianca, Ultra y Wingo, que están listas para comenzar a volar.



Sin embargo, esto empezará hasta que haya una decisión del Alto Gobierno.

Tarifas diferenciales: ¿Pagar peajes acorde al estado de la vía?

Sobre el proyecto de la Ruta del Sol tramo 2 (Magdalena 1 y 2), hay quejas sobre el mal estado de la vía, ¿Ya hay una solución? Los peajes se siguen cobrando…



(...) En diciembre en esta ruta se adjudicó un contrato para la rehabilitación de toda la Ruta del Sol. Ya empezaron los trabajos, se suspendieron por el fin de año y por el plan retorno. El compromiso es que entregan rehabilitada la vía para el puente de marzo.

Vamos a revisar todas las vías que están en mal estado y donde se cobran peajes, establecer tarifas diferenciales, porque no se pueden suspender los peajes por ley, y vamos a establecer tarifas diferenciales, como esperamos hacerlo en la Ruta del Sol mientras se repara la vía y se entrega (...) En este caso estableceríamos una tarifa diferencial, que puede ser del 80%. Estamos por definirlo y a medida de que se rehabilite la vía volvería el cobro pleno.



¿Aplicaría para todos los vehículos?



Por supuesto (...) Para todos los usuarios.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA