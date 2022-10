Obra Bogotá - Girardot buscar ser sostenible y ha avanzado un 15 %

Concesión Via 40 Express

En entrevista con Portafolio, Laurent Cavrois, gerente general de Vía 40 Express, la concesión a cargo de las obras entre Bogotá y Girardot (el tercer carril) contó cómo el proyecto trabaja en ser ambientalmente responsable y cómo ha avanzado la obra.



(Lea: Solo 10 % de la red vial rural está en buen estado, según Invías).

Además, el ejecutivo se desempeña como director general para América Latina de Vinci Highway, la cual tiene 50% de participación en el proyecto, y reveló detalles de la compañía como su interés de llegar a Brasil y ser líder en la región.



¿Cómo está conformada la concesión?



Es una concesión nacional, una 4G que firmamos con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), somos dos accionistas, uno es Conconcreto y el otro es Vinci Highways que es un operador de tamaño mundial sobre concesiones de autopistas.



¿Cómo avanza la obra?



Empezaron hace un año y medio, pero desde hace un mes y medio iniciamos una actividad fuerte en la obra trabajando con 4.000 personas en 100 frentes de obra. Tenemos una actividad muy sostenida para ya realizar todas las obras que contempla el contrato sobre esos 145 kilómetros que tiene el proyecto.



Uno de los objetivos muy importantes es que sea seguro este corredor para evitar daños mediante los deslizamientos de terreno que impactan la movilidad cerca a Melgar.

La segunda parte importante será la extensión al tercer carril de los dos lados desde la salida de Bogotá hasta el Túnel de Sumapaz. Y bueno estaremos 2023, 2024 y parte de 2025 avanzando. Es una concesión de 30 años con una fase de construcción de cinco años.



Estamos bien frente al cronograma y con una intensidad muy fuerte.



De los 145 km, ¿cuántos han logrado intervenir?



El avance global físico es de 15%. Todo está en curso, de las ocho actividades funcionales, hay una que se acabó (la rehabilitación de la salida de Bogotá).



De las restantes, la próxima por acabarse es el trazado del corredor del lado de Melgar y Girardot, ésta será entregada al final del segundo trimestre de 2023.



¿Cuándo debe estar terminada la obra?



Nos quedan tres años y medio de obra aún.



(Además: Minenergía defiende importar gas: 'No significa perder autonomía').

Vía Bogotá - Girardot ANI

Hablan de ser una obra sostenible, ¿cómo lo hacen?



Trabajamos en Colombia lo que desarrollamos a nivel mundial y es este concepto de trabajar en nuestro objeto que es la infraestructura implementando estándares altos de ingeniería de obras y operación pero adquiriendo el compromiso ambiental y social, trabajar con los territorios y con la gente.



En lo ambiental tenemos unos objetivos corporativos que aplican en este proyecto, el primero es reducir nuestra huella de carbono un 50% al 2030, es decir, que en menos de siete años, el segundo es la reducción del consumo de agua en nuestras operaciones también del 50% y también generar cero residuos a rellenos sanitarios y utilizar la economía circular.



¿Qué acciones han implementado?



Por ejemplo, a nivel del CO2 es disminuir nuestros consumos, hace poco en el Túnel de Sumapaz, que es uno de los principales consumidores de energía logramos cambiar la modalidad de consumo, uno de los principales gastos es por el alumbrado y otro por la ventilación, entonces optimizamos los consumos y por ende las emisiones de CO2.

Con el tema del agua consumimos en nuestras tres plantas de tratamiento, reciclamos el agua que usamos y se usan dentro de la operación. Vamos en una disminución del 20% que nos ayuda a llegar a la meta del 50%.



Además, tenemos dos plantas de asfalto, para el tema de rehabilitación de la autopista, estas no funcionan a gasolina, sino a GLP, emitiendo menos CO2.



Y sobre electro-movilidad, no solo buscamos aminorar nuestras emisiones, sino incentivar a los conductores a convertirse a la movilidad eléctrica.



Además trabajamos con páneles solares. Yo creo, que nosotros hacemos parte de los que más se preocupan por el medio ambiente en el país.



(Lea: GEB: el mercado del hidrógeno puede ser desarrollado en Colombia).



¿Cuántos recurso se están invirtiendo en la obra?



El contrato incluyendo inversión y mantenimiento es de $5,2 billones.



Sobre Vinci Highways, ¿en qué proyectos están trabajando?



Estamos a nivel global en 17 países y en América Latina estamos en Perú y Colombia.

Estamos esperando en el caso de Colombia, que el Gobierno proponga nuevos proyectos y estamos muy motivados para seguir en la región. En Perú las obras ya culminaron y están en operación. Ahora, estamos viendo oportunidades en Brasil.



¿Cómo les ha ido en el periodo pospandemia?



Vimos una actividad de tráfico en 2020 muy afectada llegando a los peores niveles de tráfico de -80%, fue una caída brutal. Sin embargo en 2021 tuvimos una recuperación muy positiva y logramos a final de año el nivel de tráfico que teníamos en prepandemia. En 2022 estamos creciendo según el crecimiento de los países en los que estamos operando autopistas.



¿Qué planes vienen para el Grupo?



Tenemos que consolidar nuestra posición donde estamos actualmente, somos un actor bastante nuevo en la región y queremos consolidar nuestros proyectos.

Nuestra visión no solo es la excelencia operativa, sino también instalar este concepto de movilidad positiva en los países donde operamos enfocados en la sostenibilidad y en trabajar con dimensión social.

Paula Galeano Balaguera