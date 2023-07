‘Elefantes blancos’ suman $15,2 billones, según la Contraloría

La Contraloría General de la República ha identificado, hasta la fecha, 1.753 obras por un valor total de $15,2 billones en su cacería de ‘elefantes blancos’, obras inconclusas y proyectos críticos en todo el país.



De estos proyectos, 1.054 se encuentran categorizados como ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas, por un valor de $7,02 billones, y hay 699 proyectos catalogados como proyectos críticos, por $8,2 billones.



Al analizar en detalle los proyectos considerados ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas y proyectos críticos, se encuentra que el sector con mayor cantidad de recursos comprometidos a nivel nacional es transporte con una cuantía de $4,7 billones. Le siguen agua potable y saneamiento básico ($2,9 billones) y educación ($2,4 billones).



Igualmente, los sectores con mayor cantidad de proyectos incluidos en el diagnóstico nacional de ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas y proyectos críticos son: educación (433 proyectos), agua potable y saneamiento básico (319 proyectos) y vivienda, ciudad y territorio (252 proyectos).



Por otra parte, los departamentos con mayor cantidad de recursos comprometidos son: Valle del Cauca ($2,9 billones), Antioquia ($1,1 billones) y Tolima ($1,03 billones).



Por último, los departamentos con mayor cantidad de proyectos son: Cundinamarca (175), Valle del Cauca (165) y Santander (130).



Entre las obras no finalizadas en distintas regiones hay parques, instituciones educativas, centros hospitalarios, viviendas de interés social, entre otras, destacó el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga.



En Bolívar, la Contraloría encontró que hay 101 proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos de la entidad, por un valor de $534.410 millones.



De este total, la mayor cantidad de recursos comprometidos son del sector de salud, con un valor de $224.353 millones, y educación con $161.954 millones y transporte con $89.939 millones.



Compromiso Colombia

La estrategia Compromiso Colombia de la CGR ha acompañado en total 2.661 proyectos, por una cuantía de $19,1 billones y ha permitido finalizar exitosamente 1.167 proyectos por una cuantía de más de $8,6 billones.



La Contraloría cuenta con esta estrategia de control fiscal participativo, como mecanismo para destrabar la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local, con el fin de que la ciudadanía se beneficie oportunamente de las políticas públicas.



En adelante, complementado las alertas constantes de la Diari (Dirección de información análisis y reacción inmediata) y el seguimiento permanente de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales, los funcionarios de la CGR irán a buscar los ‘elefantes blancos’ y proyectos críticos “in situ” (en el lugar), con el fin de identificar de manera directa y completa sus verdaderas dificultades, actores responsables y razones por las cuales no han cumplido su objetivo.



Esa información permitirá al organismo de control elaborar un plan de trabajo efectivo para salvar recursos y poner obras al servicio de la ciudadanía. Así, también podrá analizar la realidad de dichas obras, los recursos en riesgo, las dificultades y por qué no están en funcionamiento.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio