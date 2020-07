Obras civiles podrían crear 160.000 empleos anualmente

Archivo particular

Un informe de Fedesarrollo, construido para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), reveló que si en el sector de obras civiles se hace una inversión anual equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (cerca de $5 billones), cada año podrían generarse en este renglón de la economía cerca de 160.000 puestos de trabajo.



El informe de Fedesarrollo, al que tuvo acceso este diario, señala que generar 160.000 empleos anuales en el sector de la infraestructura equivale a una reducción promedio de 0,6 puntos porcentuales por año en la tasa de desocupación nacional.



Incluso, señala un aparte de este informe, “los años de mayor impacto son 2023 y 2024, en los cuales la tasa de desempleo sería 1,1 puntos porcentuales menor, producto del aumento de la inversión, lo que implicaría la generación de alrededor de 283.000 empleos en cada uno de estos años”.



De acuerdo con el documento de Fedesarrollo, la generación estimada de estos 160.000 empleos anuales se desprende del análisis de 28 proyectos del Plan Maestro de Transporte Intermodal para el periodo 2020 - 2030. Estas iniciativas (25 públicas y 13 de carácter privado), totalizan cerca de $54,1 billones.



Asimismo, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura señalan que este renglón de la economía es fundamental ya que ofrece una respuesta contracíclica para afrontar la actual coyuntura por medio de la ejecución de los 28 proyectos estratégicos en mención.



Mario Huertas Cotes, presidente de la firma constructora de infraestructura MHC, señala que “una cosa son físicamente los empleos en el desarrollo de los contratos y, segundo, las actividades conexas”. Esto último, explica, significa que en otros renglones como las refinerías, el transporte, los suministros de alimentos, el mantenimiento de maquinaria, entre otros, se genera también un importante número de puestos de trabajo.



“La infraestructura requiere de gran apoyo a nivel nacional y regional que es lo que más interesa. Sin embargo, pueda que no se alcance a llegar a los 160.000 empleos anuales”, manifestó Huertas quien señaló que mas allá de la ejecución puntual de las obras, en las labores posteriores de operación y mantenimiento también hay posibilidades para generar empleos a más largo plazo.



A su vez, el exministro y excodirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, consideró que destinar ese porcentaje del PIB (0,5% anual) para generar empleo es una meta viable.



“En el Plan de Desarrollo de Bogotá confían mucho en la infraestructura. Es un tipo de programa de empleo que tendría un impacto interesante, aunque su defecto es que no ataca a los grupos sociales con mayores problemas como las mujeres y jóvenes.

No sé cuántos jóvenes puedan emplearse en estos programas”, dijo.



Asimismo, Ocampo destacó que el sector de la construcción -en términos de destrucción de puestos de trabajo durante la pandemia- estuvo en una posición intermedia.



Así, según los más recientes datos de desempleo del Dane, durante el mes de mayo de 2020 los ocupados en este renglón de la economía cayeron en 463.000 frente al quinto mes de 2019 (en ese entonces, el número de puestos en construcción era de 1,47 millones).