‘Obras en el aeropuerto de Pasto ya están finalizando’

KMA Construcciones ya cumplió más de 20 años en el sector de infraestructura en el país. En entrevista con Portafolio, Menzel Amín, presidente de la compañía, contó sobre los proyectos 4G y aeropuertos que están cambiando la movilidad en Colombia.



¿Cumplen más de 20 años de trayectoria, en qué están trabajando actualmente?



Estamos construyendo el Aeropuerto de Nuquí, pero hemos tenido la fortuna de construir en lo largo y ancho del país. Ahora logramos tener dos proyectos: las dos troncales del Magdalena medio, la famosa ruta del sol que el Gobierno dividió en dos proyectos, afortunadamente obtuvimos los dos proyectos.



Para nosotros y toda Colombia, es uno de los proyectos más importantes del país. Este no solo supera el 50% de la conexión, Bogotá - Costa, Costa Atlántica o Bogotá - Los tres puertos (Bogotá, Cartagena y Santa Marta), es una inversión y un desarrollo esperado por muchos años.



¿Cómo será la construcción de estos proyectos?



Son proyectos que en promedio se deben construir 140 o 150 kilómetros, y hacer el mejoramiento de toda la malla que hay que en promedio son 600 kilómetros en cada uno.



¿Cuáles son los retos de estos proyectos?



En términos técnicos es un proyecto bastante sencillo. La troncal 1, es un proyecto que ya viene saliendo de la montaña y va al valle del Río Magdalena, y llega casi hasta con Barracabermeja, es una tipografía entre ondulada y plana, y la troncal 2, es un proyecto totalmente plano.



El reto verdadero son los tiempos, la preconstrucción durará un año, que empezará en agosto y cuatro años de más que tarda la construcción.



¿Y cuándo deberá estar listo?



En 2027, para el segundo semestre.



¿Qué proyectos han tenido a cargo?



En 2006, estuvimos a cargo de la Ruta Caribe donde construimos 180 kilómetros de segundas calzadas, más 240 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento; y en Córdoba Sur, que tuvo una ejecución casi simultánea con Ruta Caribe, construimos en su momento 140 kilómetros de doble calzada y 240 kilómetros de rehabilitación.



¿Qué otras vías de cuarta generación están trabajando?



Tenemos tres proyectos: La Trasversal del Sisga que ya está 100% terminado y está en su etapa de operación, y ha ayudado a toda la región, transitar antes sin este proyecto era una odisea, eran más de 7 horas de trayecto si te iba bien, ahora es un trayecto de 2,5 horas.



El segundo es el de conexión norte, que es un proyecto en Antioquia que conecta a Caucasia, Zaragosa y Remedios, ha pasado por ciertas situaciones que lo llevan un poco atrasados, pero este proyecto está ya en un avance del 90%, estamos corriendo, es una zona muy compleja.



Y el último, el proyecto Caribe 2, este proyecto estructurado en 2014, tuvo los mismos problemas que el Magdalena. Ahora, después de ayudar al Gobierno a continuar, ya vamos en fase de preconstrucción.



¿Qué proyecto están próximos a ser entregados?



El aeropuerto de Pasto ya lo terminamos, con la Aeronáutica estamos trabajando en ayudas visuales que no estaban en nuestro contrato, pero la obra ya está terminada. También estamos trabajando con EPM con Hidrohituango, y estamos con el aeropuerto de Nuqui que está listo para ser entregado el otro año.



¿Cómo esperan crecer en el corto plazo?



Tenemos varios proyectos y los queremos sacar adelante, y tenerlos implica crecer organizacionalmente. De esta manera, por los próximos 12 meses no vamos a licitar otro nuevo proyecto. Nuestra meta es estructurar de la mejor manera estos proyectos.



