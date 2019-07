Ocho vías 4G, con avance superior a lo convenido

Archivo particular

Actualmente el 75% de los 29 proyectos viales de cuarta generación se encuentran activos y, de esos, 15 ya cuentan con cierre financiero definitivo.



Aunque no todos progresan al ritmo planeado, pues el 62% de las 4G en obra registra atrasos de al menos el 5% con respecto al cronograma oficial publicado por la ANI -con corte al 30 de junio de 2019- hay ocho proyectos que registran avances superiores a los programados y que serían entregados entre 2019 y 2021.



(El 62% de las vías 4G registra atrasos en su construcción).

Se trata de las autopistas Pacífico 1 y 2; Pamplona - Cúcuta; Puerta de Hierro -Cruz del Viso; Chirajara -Fundadores; la Circunvalar de la Prosperidad, Mar 1 y la segunda calzada entre Girardot y Cajamarca.



De hecho, la Circunvalar de la Prosperidad, que se desprende del proyecto Cartagena- Barranquilla, será entregada este año, de acuerdo con la ANI. El avance es del 95,8%, estando levemente por encima de lo planeado. Este proyecto de 147 kilómetros contempla la construcción de 37 kilómetros de doble calzada, entre otras intervenciones.



Por su parte, la autopista Conexión Pacífico 1, que registra un avance del 21,6%, está 10 meses adelantada del cronograma, según cálculos de la concesión.



En mayo pasado se finalizó la excavación del túnel de La Sinifaná, en el municipio de Venecia, que tendrá una longitud de 2,8 kilómetros. Este proyecto se extiende por 50,1 kilómetros en Antioquia y hace parte de un ecosistema carretero que se conecta con Pacífico 2 y 3. Este último tramo, sin embargo, presenta atrasos.



En cuanto a Pacífico 2, el anillo vial conecta el sector de Primavera (Antioquia) con el municipio de La Pintada (en el mismo departamento). El proyecto contempla 96,5 kilómetros de vías, un túnel de 2,5 kilómetros y 42 puentes.



(Dos vías 4G, tras cierre financiero en este mes).



En este caso, el avance es del 73%, estando 9% por encima de lo cronogramado. Uno de los hitos de la obra fue haber logrado el cale del túnel Mulatos en abril pasado, es decir, el encuentro entre los dos frentes de obra. Se prevé que, a este ritmo, la vía podría ser entregada en junio de 2020, aunque el contrato habla de octubre de ese año.



En cuanto a la vía Puerta de Hierro-Cruz del Viso, que tiene 202 kilómetros entre Sucre y el Atlántico, el avance es del 35,4%, estando 3,6% adelantado. Se entregaría en enero del 2021.



Por su parte, la segunda calzada entre Girardot y Cajamarca, que se extiende por un corredor de 152,4 kilómetros, registra un progreso del 34%, estando 2% adelantada. En cuanto a Mar 1, esta presenta avances del 38,2%, con un leve adelanto del 1,3% sobre el cronograma.



No obstante, la carretera entre Pamplona y Cúcuta, en Norte de Santander, de 62,6 kilómetros, tiene avances del 5,9%, a pesar de que no se esperaba que las obras arrancaran según los el portal de la ANI. Finalmente, el tercer tramo de la vía de Bogotá a Villaviencio, proyecto conocido como la IP Chirajara- Fundadores, registra avances del 56,1%, 12% por encima del cronograma.



No obstante, en este caso vale la pena aclarar que la concesión a cargo de las obras comparte accionistas con la sociedad que opera la vía al Llano que se encuentra cerrada, y según lo planeado, una vez se reverse el contrato de esa carretera, la sociedad se encargaría de operar todo el corredor desde Bogotá.



MAR 2 VA POR SU CIERRE FINANCIERO



Se prevé que esta semana la vía Mar 2, que va desde Cañasgordas en Antioquia, hasta Necoclí, logre concretar los recursos para continuar desarrollando las obras, según Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de infraestructura.



Con esto, la Nación lograría tener 16 cierres financieros, tres de los cuales se lograron hacer entre el último trimestre del 2018 y julio de 2019.



Además, según los reportes de la ANI, el avance de esta vía con corte al 15 de julio es del 2,7%, lo que evidencia un atraso significativo, pues según el cronograma el progreso debería ser del 9,7%.