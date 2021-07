Operación en Guyana, en la mira del sector petrolero colombiano

Es tal la riqueza de petróleo que hay en Guyana, que este, el segundo país más pobre de Suramérica se viene preparando para un auge hidrocarburífero desde hace una década que podría catapultarlo a la cima de la lista de naciones más ricas no solo del continente, sino del mundo.



Así, gracias a esta bonanza petrolera que está a la vuelta de la esquina, se estima que en el 2025, su PIB aumentaría entre un 300% y un 1.000%, que le permitiría a sus cerca de 750.000 habitantes disparar su riqueza, ya que se convertiría en uno de los mayores productor de barriles per cápita del mundo.



Y esto se debe a que se han descubierto reservas que equivalen a más de 9.000 millones de barriles de petróleo bajo las aguas del país en el océano Atlántico, sin contar con los más de 3.000 millones de barriles que hay depositados en yacimientos justo en la frontera con Venezuela y que se extiende hasta Surinam, lo que derivaría en una producción que superaría los 1,2 millones barriles promedio día (bpd).



TAREA ATRACTIVA



La tarea petrolera en Guyana se está volviendo tan atractiva para la región, incluidas las empresas petroleras, así como las de bienes y servicios de esta industria con operación en Colombia, no solo por la gran prospectividad en hidrocarburos, sino además por la flexibilidad en el marco regulatorio para su desarrollo.



“Solo el campo Lisanna, que opera ExxonMobil en la cuenca Guyanesa tiene reservas estimadas en 700 millones de barriles, y se calcula que hay otros campos con un potencial similar lo que hace atractiva y rentable la operación para todas las empresas del sector”, explicó Nicolás Arboleda, asociado del Área de Energía, Minería e Infraestructura en Baker McKenzie.



El analista precisó que la flexibilidad en la legislación petrolera en Guyana, sumado a la rapidez en el otorgamientos de las licencias ambientales, no solo permiten acelerar los procesos exploratorios, sino además desarrollar en el corto plazo la producción comercial de hidrocarburos.



Por su parte, Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) recalcó que en los últimos cinco años se han realizado 19 descubrimientos comerciales en el offshore de Guyana, los cuales suman un potencial de recursos petrolíferos recuperables superior a los 9.000 millones de barriles.



“Gracias a estos descubrimientos, Guyana inició las operaciones de su primera plataforma de producción en 2019 y ya cuenta con planes para poner en marcha otras dos. Solo estos proyectos offshore han permitido a este país llegar a una producción actual de más de 120.000 bpd, y contar con una meta de extracción de 750.000 bpd en el 2026”, indicó el líder gremial.



Otro factor que hace atractiva la operación petrolera en Guyana es el costo de bombeo por barril, el cual se calculan en US$26 dólares considerando impuestos, por lo que las ganancias se esperan abundantes en prácticamente cualquier escenario futuro, por lo que termina de convetir aún más a este país en el foco de la industria petrolera del momento.



“Guyana ha sido uno de los países más exitosos del mundo en sus recientes campañas exploratorias, lo que le ha permitido incrementar sus reservas y prepararse para un boom de exportaciones y de nuevos ingresos fiscales”, explicó un vocero de Ecopetrol.



La fuente consultada agregó que varias de las empresas más importantes del mundo tienen sus ojos puestos en ese país, que podría llegar a producir más de un millón de barriles por día gracias a los descubrimientos recientes. “Esta proyección la hace, sin duda, una de las estrellas del continente en estos momentos, especialmente cuando los precios internacionales se han mantenido por encima de los US$70”, dijo el vocero de la petrolera nacional.



INTERÉS DEL SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA



Todas esta variables que hacen atractiva la operación petrolera en Guyana están llamando la atención no solo de las petroleras extranjeras con operación en Colombia, sino también de las empresas que ofrecen bienes y servicios a la industria hidrocarburífera nacional.



Entre las principales razones por las que estas compañías están volteando la mirada hacia este pequeño país, es porque se puede desarrollar la tarea sin traumatismos gracias a las reglas de juego claras y flexibles en materia jurídica.



“Actualmente hay empresas colombianas de bienes y servicios que cuentan con toda la experiencia, los más altos estándares técnicos y tecnológicos, así como las mejores calificaciones de capital humano requeridas, para desarrollar los volúmenes de petróleo descubiertos en Guyana”, recalcó Castañeda de Campetrol.



Una de las petroleras con operación en Colombia, pero que viene realizando la tarea en este país es Frontera Energy, que recientemente anunció el inicio en los próximos días de la perforación de varios pozos exploratorios en el bloque offshore Corentyne, tarea que realiza en asocio con la también hidrocarburífera CGX Energy.



“Guayana es una de las cuencas marinas más importantes del mundo. Con la perforación del pozo offshore Kawa-1 esperamos mejorar de manera segura y eficiente nuestro conocimiento del potencial del bloque Corentyne durante los próximos meses”, explicó Orlando Cabrales Segovia, CEO de Frontera Energy.



Ya está en marcha el boom petrolero en Guyana, en cuyo teatro de operación ya están de protagonistas ExxonMobil, Frontera Energy, Total, Repsol, CNOOC, y se estima que no tardarán en llegar otras grandes hidrocarburíferas como Chevron, Oxy, BP, Petronas e incluso Ecopetrol para desarrollar la tarea en el onshore y el offshore.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio