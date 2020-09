Oriente y occidente más cerca, gracias al túnel de la Línea

El túnel de La Línea, la megaobra de 8,65 kilómetros que comunicará al centro y al occidente del país a través de la cordillera Central, finalmente fue inaugurada ayer por el Gobierno Nacional.



(El Túnel de la Línea es puesto en servicio).

Y aunque a la cabeza de la ceremonia de apertura estaba el presidente de la República, Iván Duque, este recalcó que la megaobra no era un proyecto de su gobierno exclusivamente, sino que era una iniciativa también de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.



(El Túnel de la Línea se inaugurará en la primera semana de septiembre).



“Hago un reconocimiento al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, porque en el año 2005 decidió sacar adelante el túnel exploratorio que fue definitivo para esta obra porque permitió demostrar en un periodo de tres años que se podía hacer el cruce de manera segura, también al director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Esteban Gil, al ex ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y al ex vicepresidente, German Vargas Lleras, quien también impulsó este camino”.



Previamente, el Jefe de Estado había señalado que la megaobra la tenían pensado entregar “meses atrás, pero se tuvo que enfrentar una situación compleja (emergencia sanitaria) por la covid-19. Se aplicaron protocolos, normas de distanciamiento y todos los trabajadores, hombres y mujeres, héroes y heroínas, estuvieron trabajando intensamente en este proyecto para su inauguración”.



Y reitero que el túnel de La Línea representa el triunfo más grande de la ingeniería nacional, ya que conectará a los departamentos del Tolima y Quindío. El costo total de este proyecto, que también cuenta con obras anexas en ambos departamentos, asciende a unos $2,9 billones.



Y la totalidad de sus obras en esta primera fase serán entregadas en abril de 2021. Ahora, solo se está a la espera de la construcción del segundo túnel, que irá en la vía Ibagué - Armenia.



En la inauguración del túnel, además del presidente Duque, estuvo su esposa, María Juliana Ruiz, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y el director del Invía, Juan Esteban Gil.



Por su parte, Raquel Garavito, presidenta del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), quien también estuvo en el evento de inauguración, señaló que “el Túnel de La Línea es un sueño cumplido para todos los colombianos. Con esta importante obra, Fontur continuará impulsando el turismo y el crecimiento económico en departamentos como Quindío, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca y Cundinamarca”.



En el mismo sentido, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo que el túnel de la Línea se complementará con la doble calzada entre Calarcá - Armenia, Armenia - Montenegro, Montenegro - Quimbaya, lo que permitirá un flujo grande de turistas.



“La megaobra generará un movimiento muy grande dentro del departamento y hacia los distintos lugares turísticos que se ofrecen a los visitantes. Además, tenemos señalización vial bilingüe”, indicó.