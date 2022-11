Pacífico-Orinoquia, carretera vuelve a estar en lista de prioridades

En el congreso anual celebrado por el Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro habló sobre el proyecto carretero empolvado para conectar el Pacífico con la Orinoquia.



El mandatario de los colombianos, aseguró que, como contribución a su realización, el Gobierno está en la capacidad para financiar el estudio que facilite construir la línea férrea (un tramo de la megaobra) para unir al Pacífico con el Atlántico y conecte la altillanura con el fin de contribuir en la movilización de alimentos que se produzcan en este territorio colombo-venezolano.



“¿Cuánto vale? Estoy de acuerdo; nosotros podemos hacer el estudio, financiarlo. Podríamos tener ese referente; quizás no sea en nuestro Gobierno, quizás son varios; pero aquí una iniciativa privada, que pensase en estos términos de lo que significa la alimentación en tiempos de la crisis climática en el mundo, podría perfectamente encontrar que es absolutamente rentable”, dijo, además invitó al sector privado a sumarse a la iniciativa.



El presidente Petro, además ratificó que esta propuesta que hizo durante la campaña, es viable, invitando al sector de carga del mundo que vea a Colombia como la alternativa para superar los enormes problemas de congestión que vive hoy el canal de Panamá.



“Ligar el Pacífico con el Atlántico para atraer a parte de la carga que se mueve en el mundo a financiar nuestro sistema férreo, porque nuestra propia carga no lo logra. La figura es una concesión o APP (Alianza Público-Privada) que es una derivación si se quiere; pero si nosotros ligamos Pacífico con Atlántico hacemos un By pass al canal de Panamá, que está congestionado. Luego, hay una carga que estaría disponible para financiar ese By pass”, recalcó.



Minutos antes, el líder del sector privado Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, resaltó la importancia de llevar este proyecto a culminación y además acelerar el proceso para que sea una realidad.



“La vía, en síntesis, conectará el formidable potencial de la Altillanura, -donde se concentra el 23% del PIB agrícola del paíscon los mercados de la Alianza del Pacífico. De ahí entonces, la necesidad de acelerar los estudios del proyecto en el Invías, para garantizar su avance y buena marcha”, remarcó.



Este corredor Pacífico-Orinoquia: Puerto Carreño Buenaventura es una vía de más de 1.490 km y sería el siguiente proyecto contemplado para ser realidad mediante el modelo de APP (Alianza Público Privada).



