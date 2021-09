Vuelos internacionales desde Colombia se han reactivado en un 42 %

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo (Anato), y basado en las cifras de la Aeronáutica Civil, los vuelos internacionales desde el país, respecto al movimiento de pasajeros en aeropuertos colombianos, se han reactivado un 42 % hasta julio de 2021.



Ante esto, Paula Cortes, la presidenta de Anato, afirmó que “si bien el sector viene recuperándose tras la crisis de la pandemia, aún necesita de más apoyos de parte del Gobierno para despegar”.



Un año después de la reactivación, Colombia ha recuperado el 62,4 % de las sillas y el 58,9% de las frecuencias internacionales que se registraban antes de la pandemia.



Actualmente, están disponibles 122 mil sillas, en 22 aerolíneas para 23 países, con 684 frecuencias semanales.



En lo corrido de este año, se han inaugurado 20 nuevas rutas internacionales de las 31 que 12 aerolíneas anunciaron para este año, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.



Para los próximos meses se espera iniciar más conexiones con Ciudad de México, Santiago, Miami, Cancún, Nueva York, Ciudad de Panamá y Toronto.



Por otro lado, hasta septiembre de 2021, han llegado al mercado colombianos dos aerolíneas mexicanas: Viva Aerobus y Volaris, ambas aterrizan por primera vez a Suramérica. Asimismo, Air Canada, American Airlines, VIVA, JetSMART, Spirit y Copa están aumentando su capacidad en número de frecuencias y rutas.



Frente a esto, María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, señaló: “ya tenemos 22 aerolíneas operando en el país que conectan ocho ciudades colombianas con 24 países, es decir que ya hemos recuperado el 88% de los mercados con los que se conectaba el país en 2019”.



REQUISITOS PARA INGRESAR A OTROS PAÍSES



Los viajeros colombianos que quieran ingresar a Estados Unidos deben saber que, a partir de noviembre, tendrán que completar su esquema de vacunación, sin importar el tipo de vacuna, y presentar su respectivo carné, así como también deben adjuntar una prueba de covid-19 negativa, menor a 72 horas.



Por otro lado, los países pertenecientes a la Unión Europea solicitan que los colombianos demuestren su certificado de vacunación y que hayan transcurrido al menos siete días de su inmunización. Alemana, Italia y Francia no aceptan turistas vacunados con Sinovac, o con biológicos no avalados por la EMA.



SELLOS DE BIOSEGURIDAD



Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, ya son 770 empresas de servicios turísticos las que se han obtenido el sello 'Check in certificado, COVID-19 Bioseguro'’, avalado por l Organización Mundial del Turismo (OMT) y el World Travel and Tourism Council (WTTC).



El aeropuerto de Bogotá fue reconocido por la firma británica Skytrax como el primero en Sudamérica con la calificación más alta en temas de bioseguridad, obteniendo cinco estrellas por sus medidas anticovid.



JULIANA PEÑA

Periodista Portafolio