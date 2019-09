Pedirán exenciones para afectados por el cierre en la vía al Llano

Pasados tres meses desde que se cerró de manera indefinida la carretera que comunica Bogotá con Villavicencio, en el Meta, el panorama continúa siendo incierto.



La pregunta sobre cuándo se reabrirá la vía aún no ha sido respondida por el Ministerio de Transporte, y si bien esta cartera ha reportado avances significativos en la remoción de material que estaba sobre la carretera, lo cierto es que con las lluvias que se presentaron el fin de semana pasado, gran parte de esos trabajos se perdieron, pues cayeron 3.000 metros cúbicos de tierra a la vía.



En ese orden de ideas, la expectativa que se tenía de que el paso fuera habilitado en septiembre “si el clima lo permitía”, quedó en vilo, y ahora se habla de que, cuando se logre estabilizar el terreno -dado que la vía fue limpiada el martes-, se dejaría circular solo al transporte de carga, lo que podría suceder este mes.



Así lo manifestó este miércoles el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, quien agregó que de ser así, los vehículos de carga pesada podrían transitar con horarios restringidos.



Además, señaló que la banca perdida ya está recuperada y que se está avanzando en la instalación del tablestacado. No obstante, en cuanto a las obras a largo plazo, dijo que se están adelantando los estudios y diseños del viaducto que se construiría, aunque aclaró que todavía no se ha terminado de definir si esa será la solución definitiva u otro tipo de infraestructura. De cualquier forma, indicó que esas evaluaciones estarían listas en diciembre.



Ahora bien, aunque con limitaciones, la apertura del corredor representaría un respiro para los transportadores de carga pues los costos operativos asociados a moverse por las vías alternas, se reducirían de manera importante.



De hecho, la circulación por el trayecto de Sogamoso (Boyacá) - recorrido que dura aproximadamente 12 horas- también tiene restricciones de horario que impusieron algunas alcaldías y, en el caso de la Transversal del Sisga - opción por la que solamente puede circular el 36% de la flota de carga del país según datos de Colfecar - también se han presentado cierres, dado que esa carretera está en plena construcción.



“Esto no solamente es una medida necesaria para los transportadores, sino para los cultivadores de arroz por ejemplo, que están en plena cosecha y no tienen cómo sacar sus productos”, destacó Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.



Solamente en el sector agrícola, mensualmente se estarían perdiendo más de $34.700 millones, y en general, el déficit del departamento ya alcanzó los $12.000 millones, aseguró Marcela Amaya, gobernadora del Meta.



PROYECTO DE LEY



“El detrimento se ha registrado en todos los sectores y hemos perdido competitividad que no se va a recuperar de manera inmediata cuando se reabra la vía, por eso estamos construyendo un proyecto de ley con los gremios, en el que le planteamos al Gobierno Nacional una serie de incentivos para reactivar la economía de la región”, explicó Amaya.



Una de las medidas que se plantean en el documento, al que tuvo acceso Portafolio, es que las rentas de las empresas de Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada, que se hayan afectado por el cierre, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, por el término de diez años.



Además, se pediría que se elimine el cobro del IVA para los servicios de hotelería, el vestuario, los medicamentos, y otros elementos que se comercialicen en esa región por un periodo de cuatro años.



Asimismo, el artículo cinco del borrador dice que “a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional establecerá recursos por medio del cupo CONFIS destinado para el mecanismo de obras por impuestos (...) únicamente para ser ejecutado en obras de infraestructura en los departamentos del Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada, o en la intervención de los puntos críticos de la vía Bogotá - Villavicencio”.



“Nosotros consideramos que las 77 medidas para mitigar la emergencia que fueron planteadas por el Gobierno han sido insuficientes. Además, hablando específicamente sobre la conectividad, aunque el transporte aéreo aumentó en un 90% desde la emergencia y se abrieron rutas a ciudades como Bucaramanga o Cali, que antes no existían, han surgido problemáticas, como el cobro que se le estaba haciendo a EasyFly por $1.500 millones por operar vuelos nocturnos, por lo que la empresa dijo que tendría que dejar de trabajar en esa franja, lo que perjudicaría a la población”, aseveró la Gobernadora.



Frente al caso de EasyFly, la Aerocivil señaló que esos cobros surgen porque se debió extender el horario de operación del Aeropuerto Vanguardia y que se encuentran haciendo una revisión jurídica del caso cuya conclusión se haría pública este jueves.



No obstante, la Gobernadora señaló que posiblemente serían eximidos de hacer ese pago.



Por su parte, Wingo, empresa que también está volando a Villavicencio, indicó que las exenciones en tasas e impuestos por las que decidieron llegar a esa región se vencerán el próximo 22 de septiembre, por lo que esperan que el Gobierno las amplíe pronto.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co