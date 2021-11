Perspectivas por 100 millones de dólares en feria de Camacol

La feria Expoconstrucción y Expodiseño de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) tiene expectativas de negocios por alrededor de US$100 millones. Así lo señaló a Portafolio Sandra Forero, presidente del gremio constructor.



“Esta no es solamente una feria nacional, también lo será internacional ya que contamos con una rueda de negocios coordinada por ProColombia en la que el país está en el centro. Yo me atrevería a decir que estamos con una expectativa de negocios por cerca de US$100 millones”, señaló Sandra Forero.



La feria Expoconstrucción y Expodiseño celebra su edición 16 en su regreso a la presencialidad luego de ser suspendida por la pandemia de la covid-19.



El evento se realiza desde este martes y hasta el próximo domingo 28 .



“Esta feria no solo nos permite encontrarnos de nuevo, sino que nos permite encontrarnos para hacer negocios (...) Este año la hemos llamado ‘la construcción se reactiva’ porque queremos reafirmar que hablar del sector es hablar de reactivación”, apuntó la dirigente gremial.



Al realizarse en noviembre, en vísperas de finalizar el año, Forero enfatiza en que esta feria es importante para lograr la proveeduría de materiales para que el sector pueda alcanzar las metas trazadas para los próximos años de 365.000 unidades de vivienda nueva y 9,4 millones de metros cuadrados en comercio, oficinas e institucional.



“El reto también pasa por tener la proveeduría de insumos suficiente y eso es lo que vamos a evidenciar en esta Expoconstrucción”, afirmó.



El evento, que se realiza en Corferias, cuenta con la participación de 200 expositores y se prevé una asistencia de 45.000 personas, mayormente enfocadas en el sector.



Camacol proyecta cerrar el año con 232.000 unidades comercializadas y 116.000 unidades iniciadas, y con un potencial adicional de 60.000 unidades que han tenido retrasos por demora en algunos insumos.



“Si logramos resolver las particularidades, puede ser que las 60.000 unidades sean una realidad”, dijo Forero.



PORTAFOLIO