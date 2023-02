¿Y los operadores? La idea de Petro para internet en zonas apartadas

Durante una reunión con las juntas de acción comunal de Norte de Santander, el jueves 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de que esas organizaciones sean las encargadas de llevar conectividad, a través de fibra óptica, a las zonas más apartadas del país.



El mandatario señaló que “si mi celular no está conectado al operador o al ifi me sirve para tres cosas. Este 'cacharro' opera si hay un sistema de conexión que es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica y hay un aparatico que irradia la señal y cogemos wifi. Esas redes, ¿quién las pone? Estamos acostumbrados que es Claro o Movistar o Tigo. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? (…) ¿La juventud puede implementar e impulsar esa necesidad de conectividad?".

Frente a estas declaraciones, varios expertos han señalaron que llevar conectividad a las zonas más apartadas no es una tarea tan simple, ya que se necesitan equipos y profesionales capacitados para garantizar ese servicio.



Por su parte, hay quienes destacaron el trabajo que vienen realizando los proveedores de servicio de internet (ISP), empresas que llevan acceso a internet a lugares en donde los operadores grandes no logran acceder.



De hecho la ministra de las TIC, Sandra Milenia Urrutia, durante un encuentro con actores del sector, manifestó que los proveedores regionales de servicios de internet “serán aliados fundamentales para el cierre de la brecha digital en Colombia”.



“Les pido a ustedes que trabajen en la estructuración de proyectos que nos apoyen en este sueño de cerrar la brecha en las regiones, especialmente en zonas como el Pacífico, La Guajira, el Archipiélago de San Andrés y la Amazonia”, dijo la ministra, en el encuentro que tuvo con 600 pequeños prestadores de servicios de internet de 25 departamentos del país.



Al respecto de sus palabras, Petro explicó, este viernes 17 de febrero en su cuenta de Twitter, pidió que no tergiversen sus palabras y aseguró que "el que organizaciones populares puedan poner redes de conectividad o energéticas no excluye a los otros operadores".



