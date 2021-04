‘Plan 100’ de las islas: avanzan vías y comercio; casas rezagadas

Mañana se cumple la fecha límite del plan de 100 días que propuso el Gobierno Nacional para reconstruir gran parte del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y frente a las metas que se anunciaron el 1 enero de 2021, algunos sectores cumplieron, mientras que otros están rezagados.



A casi cinco meses del paso del huracán Iota por las islas, uno de los frentes de atención más visible, las viviendas, aún está pendiente. En principio el Gobierno anunció el objetivo de tener construidas y reparadas alrededor de 1.266 viviendas con servicios públicos al 10 de abril del 2021.



Finalmente, dentro del ‘Plan 100’ se decidió que la meta sería 130 viviendas concluidas, 300 casas en proceso de construcción y más de 870 reparaciones de estas. Sin embargo, según confirmó el Ministerio de Vivienda a Portafolio, a la fecha son solo 20 las viviendas nuevas que se están edificando, y están en proceso 270 reparaciones integrales y 500 cubiertas.



“Estoy esperando que reparen mi casa, se hizo un inventario de lo que se tenía que intervenir, ventanas, puertas, hay personas que han tenido que hacer préstamos para salvaguardarse en sus viviendas. La reconstrucción en Providencia está muy lenta e incierta”, dijo Ángela Peña, habitante de la isla y miembro de la Veeduría Cívica que constituyeron los isleños.



La reconstrucción de las casas enfrentó dos complicaciones en su cronograma. En primer lugar, se estimaba la remoción de 15.000 toneladas de escombros. Sin embargo, el Gobierno se tuvo que enfrentar a 21.000 toneladas, que no se lograron retirar sino hasta principios de febrero.



El segundo punto fue la concertación de los diseños con los raizales, el grupo étnico originario del archipiélago, para lo cual se necesitaron 25 mesas de diálogo. Josefina Huffington, presidenta de la Veeduría Cívica de Old Providence, explicó a este medio anteriormente que parte de la identidad del pueblo raizal radica en que tienen una arquitectura propia que los identifica.



“En Providencia no se puede aplicar un solo modelo de casa porque tenemos una arquitectura que forma parte de nuestra identidad cultural ancestral, y por ello están prohibidas las urbanizaciones. Todas las casas se parecen, pero no son iguales, hay diferentes tipos de techos y estructuras”, explicó entonces Huffington.



COMERCIOS, ESCUELAS Y POSADAS



Para reactivar la economía de la isla dentro del ‘Plan 100’ se anunció también que se esperaba lograr la reconstrucción de 70 establecimientos comerciales de 205 que resultaron afectados tras el huracán Iota, y la reparación de 102 establecimientos turísticos, de 167 que debían recuperarse.



Para la primera tarea, el Ministerio de Comercio, a través de Innpulsa, suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAI) para un plan con tres fases de intervención: la primera, con 26 negocios con afectación media y baja, en la segunda con 74 negocios, y en la última, 107 negocios con la mayor afectación.



“A la fecha tenemos en intervención en 100 establecimientos que se están manejando o desarrollando en varias fases; ya iniciamos etapa 2 y esperamos al 30 de mayo finalizarlos. Tenemos también en estructuración otra fase de reconstrucción”, indicó Jennifer Yepes, presidenta ejecutiva de la Cámara SAI.



Por otro lado, Fontur confirmó a este medio que del inventario de 170 prestadores de turismo que hay en la isla, la entidad está concentrada en la reparación de cerca de 27 posadas nativas y un restaurante, que serán entregados entre la última semana de abril y la primera de mayo.



En cuanto a los colegios, el objetivo del Gobierno era que, con el inicio del ‘Plan 100’ “y antes de marzo, la isla (Providencia) contará con 37 aulas de clases provisionales y la reconstrucción de cinco sedes de las instituciones educativas”.



De acuerdo con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), con una inversión de $3.849 millones se está avanzando en la construcción de las 37 aulas provisionales, y en la actualidad se avanza en los trabajos de excavación del terreno, instalación de pilotes, y ensamble de la estructura de piso.



LA INFRAESTRUCTURA



Dentro de las prioridades en materia de infraestructura, las cuales se cumplieron, estaba la intervención de los 28 km de la avenida circunvalar de San Andrés, para lo cual se priorizó un presupuesto de $40.000 millones. A mediados de marzo se dio paso por el corredor y el Ministerio de Transporte anunció que en abril se atenderán la totalidad de los sitios críticos de la avenida.



En el Aeropuerto de Providencia se gestionó una torre de control móvil para servicios de tránsito aéreo y lograr restablecer la conectividad, mientras se construye una nueva torre y se logró aumentar el dragado del canal de acceso al muelle a 4,5 metros.



Laura Lucía Becerra Elejalde