Plan de la navegabilidad del río Magdalena será por obra pública

Después de declarar desierta la adjudicación del proyecto de Alianza Público Privada (APP) del Río Magdalena, se generó un desconcierto en la costa Atlántica sobre el dragado constante de esta arteria fluvial que atraviesa el país, pues la obra que intervendría desde Bocas de Ceniza hasta Barranquilla garantizando su navegabilidad, ya no sería posible. Sin embargo, parece haber una nueva luz para que esta parte y el trayecto completo sea una realidad: la obra pública.



(Vea: Cormagdalena eligió nueva junta directiva y definió proyectos futuros).

En manos de Cormagdalena en estos momentos se está estructurando el nuevo proyecto que velará por mantener y garantizar la remoción de la sedimentación constante de estos 668 kilómetros de río. Para tal fin, la entidad no considera a la APP como una opción para un proyecto de este calibre.



“Insistir en un proyecto del marco de APP no es viable. Ya se hicieron los estudios al interior del sector transporte y la decisión que tenemos ahora es que no se insistirá por APP y lo haremos por obra pública”, señaló el coronel (RA) Germán Puentes, director ejecutivo (e) de Cormagdalena.



(Vea: Las propuestas para solucionar problema de dragado en el río Magdalena).

Esta fase inicial de estructuración durará hasta el primer semestre del 2023, donde se tendrán todos los detalles técnicos para iniciar la etapa de contratación.



“El proyecto tiene varios alcances. Uno, vamos a seguir dragando el río, porque es una necesidad permanente, pero vamos a intervenir también en las obras de acceso del canal de Barranquilla, hacer otras que están por definirse entre Barrancabermeja y Barranquilla, y obras de encauzamiento. Lo que pretenden es disminuir la demanda de dragado”, dijo Puentes.

Además de esto, Cormagdalena aseguró que el proyecto contemplará la construcción de una draga, de la cual será dueña el Estado y será fabricada en el país para ubicarse en Barranquilla, y así no depender de terceros para el dragado.



“Nosotros dependemos de empresas extranjeras que tienen la capacidad de exponer estos equipos que son buques y lo que pretendemos es fabricar dragas para los puertos de Colombia y en este caso de Barranquilla, que es la salida del río Magdalena”, señaló.



(Vea: Las razones del Pacto Histórico para rechazar obras de Canal del Dique).

La construcción de esta maquinaria tomará cerca de 3,5 años, por lo cual es meta de este Gobierno entregarla antes de que finalice su mandato. “Pese a que estamos revisando, la idea inicial es construir la draga en Colombia y la empresa que tiene la capacidad para fabricarla sería Cotecmar”, manifestó el director encargado.



Con esta draga, el Estado contará con la herramienta esencial para el futuro y no depender de otras empresas, que sumado a las obras en Barranquilla y Barrancabermeja, reducirían esta dinámica.

Después la etapa de estructuración, Cormagdalena entre su cronograma espera tener las autorizaciones del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, DNP, a mitad de 2023 y en el segundo semestre se empezaría su ejecución.



(Vea: El río Magdalena, la hidrovía de los hidrocarburos).



Se espera que el proyecto cueste cerca de $2,02 billones ($0,94 billones en opex y $1,05 en capex), irá en línea con la meta de la cartera de recuperar la confiabilidad logística del río e impulsar el desarrollo socio-económico de toda esta región y del país a través del transporte intermodal.

Vale recordar que según el Ministerio de Transporte, la APP del río Magdalena tenía un valor cercano.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio