Habitantes de Bosa reclaman por ser excluidos del Plan Parcial el Edén

El pasado 24 de julio ciudadanos salieron a las calles a protestar por la posible demolición de 150 casas. Según afirmaron "el Distrito no quería pagar por los terrenos".



Al respecto, Anyi Tovar,el líder de la protesta manifestó: "Estamos protestando para que no destruyan nuestras casas en el barrio Villa Esmeralda en la localidad de Bosa, queremos ser incluidos dentro del Plan Parcial el Edén".



"No queríamos hacer esto, fue ya un tema muy dramático para nosotros, pero fue la única manera de que nos escuchara Colombia. Quieren demoler 150 viviendas para construir alamedas, la Unidad de Gestión está mal diseñada y queremos que se modifique, eso es lo que buscamos en el Plan Parcial", dijo la manifestante.



Ahora bien, ¿de qué trata este plan? Este hace parte de un proyecto urbano ubicado en la localidad de Bosa, que contará con 550 viviendas, locales comerciales, agricultura urbana y dos zonas especiales.



Desde el 21 de diciembre de 2006 se adoptó el plan parcial, pero fue suspendido por un fallo del Consejo de Estado. No fue sino hasta el 2019 que se dio la radicación inicial.



En este punto, la Secretaría Ditrital de Plaeación (SDP) informó a los propietarios y vecinos sobre "la propuesta y se da el espacio para que presenten las observaciones y recomendaciones que al respecto consideren pertinentes, para lo cual podrán consultar el expediente", según estableció la entidad.



Luego, en 2021 la Empresa de Renovación Urbana – ERU radica la formulación ajustada y de inmediato se inicia el proceso de revisión técnica y jurídica de las instancias necesarias.



El 13 de agosto de 2021, la entidad convocó a los propietarios a asistir a la socialización de la modificación del Plan Parcial Eden para que "conozcan el contenido del proyecto de formulación y presenten las observaciones y recomendaciones que al respecto consideren pertinentes".



Así, recibieron todas las sugerencias y luego se hicieron los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta "las observaciones que las autoridades que representan el Cabildo Indígena Muisca de Bosa y la Comunidad no Cabildante presentaron a esta Dirección, referidas en términos generales a los procesos de ocupaciones informales existentes en el ámbito del plan parcial y en particular a la población habitante del sector denominado como “Villa Esmeralda” para conformar una nueva área de manejo diferenciado, adicional a las ya planteadas". Esto ocurrió el 11 de febrero de 2022.



En junio de este mismo año, se inició la concertación ambiental con los conceptos de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el último trámite informado por la Secretaría de planeación se registra el 12 de septiembre en el que "se decide sobre la viabilidad del proyecto para la modificación del Plan Parcial de Desarrollo".



