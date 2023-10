Pliegos, tramos y más detalles de licitación de la Línea 2 del Metro

Bogotá inició este jueves el concurso de licitación internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la segunda línea del metro, que será subterránea y unirá cuatro localidades de la ciudad, y para el que se han habilitado cuatro consorcios, entre ellos, uno español.

Esta nueva línea, que unirá las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad (con el barrio de Chapinero), será subterránea, a diferencia de la primera.

“Hacer el metro subterráneo para Suba y Engativá fue mi principal propuesta como candidata a la Alcaldía (...) y hoy vengo con mucho orgullo (...) a decir que hoy abre la licitación del Metro subterráneo a Suba y Engativá”, aseguró durante el acto de presentación la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Esta línea constará de una longitud de 15,5 kilómetros, con 25 trenes y capacidad máxima para transportar entre 61.000 y 76.000 personas por hora en cada sentido.

El proceso de licitación, que finalizará en marzo de 2024, contó el apoyo y acompañamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y hay tres firmas precalificadas, tres chinas y una española, conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S.; Acciona Concesiones S.L. y CAF Investment Projects S.A.

Los consorcios chinos son: Mota Engil Colombia y S.A.S. CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia, China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.

Los pliegos de condiciones, el contrato y los apéndices ya están en la web del Metro, y hasta febrero las cuatro firmas podrán presentar sus propuestas técnicas y financieras, explicó la alcaldesa.

El metro, una obra esperada



“Un día le vamos a contar a Bogotá todos los detalles que nos costó llegar hasta este feliz momento”, explicó López, quien aseguró que no “había una página” de este proyecto en su despacho, por lo que ha tenido que empezar a ser diseñado de cero por esta Administración.

El metro de Bogotá lleva años sumido en controversias, por las diferentes posturas que adoptan los alcaldes cuando asumen el puesto y que están basadas en visiones diferentes sobre si debería ser subterráneo o ir por fuera, pero que acaban desembocando en que Bogotá aún sigue sin metro, a pesar de que la capital colombiana empezó a soñar con esta obra de infraestructura en 1940.

Además ha llevado a una fuerte disputa entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, y la actual alcaldesa, pues el mandatario considera que la primera línea debería ser también subterránea.

Para la construcción de la primera línea del metro, la mayor obra de ingeniería de la actualidad en el país y que tendrá un costo de 12,9 billones de pesos (3.000 millones de dólares), fueron seleccionadas en octubre de 2019 en una licitación dos empresas chinas: la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi"an Metro Company Limited. Actualmente está en fase de preconstrucción.

La próxima semana, Petro viajará a China y el único tema que ha nombrado en público que quiere tratar es justamente el del metro. "Ya veremos cuál es el resultado de lo que queremos dialogar en China sobre el Metro. Quien salga elegido alcalde (en las elecciones del próximo 29 de octubre), tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China”, dijo este miércoles en un acto en Bogotá.

El mandatario expresó que "ojalá se dé la posibilidad real de meter un tramo subterráneo en la primera línea para darle más potencia al Metro de Bogotá, y hacerlo", una idea que está debatiendo con la actual alcaldesa.

Hasta ahora el único metro existente en Colombia es el de Medellín, que comenzó sus operaciones el 30 de noviembre de 1995 y cuenta con dos líneas.

La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo, pero a pesar de que distintos alcaldes contrataron estudios técnicos nunca se ha conseguido llevarla a cabo.

EFE