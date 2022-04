Por POT, nublado panorama en construcción hasta 2023.

Se llevó a cabo la asamblea anual de afiliados de Camacol Bogotá y Cundinamarca, en la cual nuevamente el distrito y los líderes gremiales pusieron sobre la mesa sus posiciones y adelantos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El evento contó con la participación de la alcaldesa Claudia López, y allí la mandataria reconoció que la expedición del POT afectará las iniciaciones de vivienda durante los próximos meses, debido a la adaptación del sistema de licenciamiento.



"Las iniciaciones van a seguir bien y es normal que cada vez que cada vez que haya un cambio normativo grueso como es el Plan de Ordenamiento Territorial también haya un año de adaptación al sistema de licenciamiento. Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Planeación, con los curadores urbanos, para que tengamos a junio del otro año la reglamentación del POT, pasado ese periodo volverá un grueso de licenciamiento activo", aseguró López.



Así mismo, la alcaldesa de los bogotanos aseguró que pese a las duras críticas era necesario expedir el POT por decreto.



"No podemos esperar estar siempre de acuerdo en cada detalle, en cada tema para avanzar, si el consenso ‘unanismita’ fuera el requerimiento de avanzar, no avanzaríamos en democracia, de manera que lo que hemos logrado en estos dos años con la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno Nacional y con el sector privado es ponernos de acuerdo en cosas esenciales", manifestó López.



Además añadió: "Me siento orgullosa del Plan de Desarrollo Territorial, como nos lo ha reconocido las Naciones Unidas, es un buen POT".



Al respecto, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá aseguró que la reglamentación del POT no va acorde a los tiempos estipulados.



“El cronograma del Distrito hoy esta incumplido, podría decirse que desde el mes de enero. Hemos presentado tres propuestas para que los temas que nos preocupan sean incluidos en la reglamentación, así fue el compromiso que hicimos con la alcaldesa, sin embargo, las respuestas que hemos tenido por parte de planeación no van en los tiempos”, indicó al respecto Callejas.



