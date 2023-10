Perimetral Oriental espera fallo para culminar sus obras

La obra de Cuarta Generación, la Perimetral de Oriente de Cundinamarca, está detenida desde hace varios años por hallazgos ambientales durante la etapa de construcción. Con el tiempo en contra y una inversión en capex de 42 %, la concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S busca invertir el 58 % restante en las unidades faltantes.



Según Néstor Román Sánchez, presidente de la concesión, con un fallo que brinde una hoja de ruta clara, este proyecto se reanudaría próximamente.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Por qué está parado el proyecto?



Es un proyecto de la primera ola de Cuarta Generación que se estructuró entre el 2010 y 2012. Este proyecto tenía como objetivo la rehabilitación y mejoramiento en la vía existente entre Sesquilé y Cáqueza. Son 153 km y se subdividía en cinco unidades funcionales. Se inició el proyecto en 2014 y empezaron las obras en las unidades 1, 2 y 3, que quedan en la parte norte del corredor. Entre el 2020 2021 se terminaron esas actividades.



Cuando empezamos con las actividades en las unidades funcionales 4 y 5, que están en el lado sur y conectarían a la vía a los Llanos, se presentaron unos inconvenientes que no permitieron la continuidad de las obras, lo que nos llevó a la declaratoria de un eximente de responsabilidad.

(Lea más: ¿Cuánto tiempo estará cerrada la vía Bucaramanga - Barrancabermeja?)

¿Qué inconvenientes?

​

La aparición de unos manantiales, que en la ley colombiana impiden la ejecución de un área de 100 metros a la redonda del manantial.



No se identificaron en la etapa de estructuración del proyecto y cuando empezamos a desarrollar las actividades recibimos reclamos por parte de la comunidad quienes nos advirtieron de la presencia de los mismos.



Por tal motivo hicimos un estudio, que no teníamos la obligación, en el que se determinó que en 60 km (que es la suma de estas dos unidades) existen casi 80 manantiales. Esto obligó a suspender las actividades de intervención de este corredor.

¿Qué paso con la declaratoria?



Se suscribió con la ANI en 2018 y se pretendía eximir al concesionario de una serie de obligaciones contractuales.



Nosotros terminamos las intervenciones en las unidades 1, 2 y 3. Estamos haciendo intervenciones muy menores prioritarias mientras buscábamos una solución.



Con la ANI buscamos una solución, se plantearon algunos otrosíes y alternativas que nos permitieran desarrollar el proyecto, tratando de hacer un ajuste al trazado inicial.



Desafortunadamente, pese a que se avanzó en estos documentos, la ANI no los firmó.



El clima y la no intervención de estos corredores han generado afectaciones (puntos críticos) que ponen en riesgo la transitabilidad de la vía. El año pasado intentamos nuevamente hacer un otrosí con la ANI para intervenir algunos de estos puntos, sin embargo, nuevamente la ANI decide no firmarlo.

(Más noticias: ¿El Gobierno chino está realmente interesado en el Metro de Bogotá?)

Néstor Sánchez, presidente de la concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. Cortesía

(Vea: Shenzhen, la mega ciudad que se erige como el 'Silicon Valley chino')

¿Qué hicieron?

​

Empezamos un proceso legal hace dos años, mediante los mecanismos que establece el mismo contrato, para dirimir esta controversia. Así interpusimos un tribunal de arbitramento internacional el cual está próximo a fallar. Esto debe suceder en octubre. Esperamos que el tribunal nos dé una hoja de ruta, alternativas para solucionar lo que no pudimos solucionar en las mesas de trabajo con la ANI.



El objetivo de los inversionistas internacionales es ejecutar la total del proyecto y conectar a los Llanos con el norte de Bogotá, es un corredor estratégico, en especial en estos días donde la vía al Llano ha tenido inconvenientes.

¿Cómo se han visto perjudicados los inversionistas?

​

En este tipo de proyectos hay unas expectativas y compromisos con los prestamistas, por eso cuando no se puede ejecutar el proyecto se ve severamente afectado y eso genera implicaciones económicas.



En el tribunal están puestas estas afectaciones. Pero más allá del reconocimiento económico, que es absolutamente válido, nuestro interés es que podamos encontrar la ruta para que saquemos adelante el proyecto estratégico para conectar al país.

(Vea: Vía Panamericana: obras en el sector de Rosas van en un 70 %)

¿Cuál podría ser una solución desde la ingeniería?

​

Lo primero que debemos hacer es ponernos de acuerdo para hacer el estudio. La ingeniería nos permite hacerlo, hay firmas de consultoría que conocen la zona y creo que se puede sacar el proyecto adelante.



Sacarlo adelante no solo depende del fallo, sino también de la voluntad del Gobierno a través de la ANI para llevarlo a cabo. De nuestro lado, queremos terminar el proyecto.



Por otro lado, también se necesita el aval de las autoridades ambientales. No es solo una parte, todos debemos remar hacia el mismo lado.

¿Cuánto podría tomar terminar las obras con este fallo?



Trataremos de trabajar en los tiempos establecidos contractualmente.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio