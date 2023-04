En marzo, la energía alcanzó el mayor precio en un año

A pesar de los esfuerzos para controlar y bajar los precios de la electricidad, lo cierto es que el servicio sigue aumentando e, incluso, ha llegado a su nivel más alto en el último año. Para marzo de 2023, siguió aumentando y para las siete principales compañías de comercialización el kilovatio llegó a $851,5, mientras que para todas las 23 que hay en todo el país, el promedio se ubicó en $817,8, que también es el mayor precio visto en los últimos meses.



De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, para el tercer mes del año, el servicio ya acumula un incremento de $31 que significa un incremento de 3,94% en lo corrido del año.



La entidad registra que los componentes de generación, transmisión, pérdidas, distribución y comercialización tuvieron alzas significativas frente al mes anterior. El componente de la generación fue el que aumentó en su variación mensual, con 11,36%.



José Camilo Manzur, director de Asocodis, explicó que el principal factor detrás de esta alza fue el precio de la energía en bolsa.



El líder gremial apuntó que para este mes, la cotización del kilovatio estuvo por encima de $500, afectando a aquellas compañías que están más expuestas. Es decir, aquellas comercializadoras que tienen un menor porcentaje de su energía total comprada en contratos a largo plazo fueron las que evidenciaron un mayor impacto.



Ahora bien, Manzur matizó que al revisar cómo se ha comportado desde septiembre, cuando se firmó el Pacto por la Justicia Tarifaria, promovido por el Ministerio de Minas y Energía, el incremento se ha controlado.



Esto, dado que desde este mes, el indicador del IPC ha avanzado 7,5 puntos porcentuales, mientras que el precio del kilovatio ha aumentado 4 puntos desde entonces.



“Esto quiere decir que el incremento se sigue dando, pero es más moderado”, afirmó.



Alejandro Castañeda, director de Andeg, apuntó que este incremento no se ve reflejado en el comportamiento de los contratos de largo plazo, cuyo valor se ha mantenido estable. Incluso, señaló que en el caso de aquellos generadores que siguen usando el IPP para indexar sus contratos, este ha estado en terreno negativo, con lo cual ha habido contracciones.



Los datos de Asocodis muestran que para marzo la generación pesó 39% de la tarifa, mientras que la distribución fue 31%, la comercialización 11%, las pérdidas reconocidas 11%, la transmisión 6% y las restricciones 2%. Ahora bien, lo cierto es que las restricciones fueron el único componente que tuvo una variación negativa en la comparativa mensual. Los datos de la Superintendencia muestran que hubo una caída de 10,68%.

Perspectiva a futuro

Si bien la expectativa era que se controlaran las alzas, lo cierto es que ha habido una serie de factores que no han permitido esto. De acuerdo con Manzur, las alertas de un Fenómeno de El Niño ponen una presión sobre el sistema, que implicaría una mayor generación térmica, lo que podría significar incrementos en la tarifa. A su juicio, en el corto plazo se podría ver una moderación en las tarifas, dado que el precio en bolsa ha regresado a niveles más bajos que los vistos en febrero.



A esto se suma que algunas plantas de generación que estaban programadas para años anteriores no hayan entrado, lo que pone al sistema en un estado de “estrechez” entre la oferta y la demanda.



Fuentes del sector explicaron a Portafolio que esto está generando dificultades a los comercializadores para conseguir contratos de largo plazo. El efecto podría ser una mayor exposición a la bolsa.



Este año se espera que ingresen al sistema cerca de 137 proyectos, según datos de XM, que podrían aumentar la capacidad instalada neta del sistema, con lo que los riesgos en caso de un Fenómeno del Niño puedan manejarse. Sin embargo, algunos de ellos dependen de la construcción de la línea Colectora, cuya entrada se estima para 2024.



Alexandra Hernández, directora de SER Colombia, explica que el cálculo de sus agremiados es que entre 2023 y 2024 sean 70 las plantas de tecnologías renovables no convencionales que empiecen a entregar energía.



Los 3,9 gigavatios que entrarían durante 2023

De acuerdo con los datos de XM, operador del sistema, para este año se espera que entren 3.983 megavatios (3,9 gigavatios).



Esto se dará en cerca de 137 proyectos, de energías como la solar, eólica y hidroeléctricas.



Ahora bien, algunos de estos podrían verse afectados en su proceso, por lo que tardarían más ingresar.



De acuerdo con cálculos de SER Colombia, este año podrían ingresar 2.000 megavatios de energías renovables no convencionales.



Alexandra Hernández, directora del gremio, explicó que entre 2023 y 2024 podrían ser 70 las plantas de estas tecnologías. La capacidad neta de estos al ingresar al Interconectado Nacional (SIN) es cerca de 16% de toda la actual.



La directora de SER Colombia señaló que la inversión que podrían requerir estos proyectos es de cerca de US$2.500 millones, que van a “depender mucho de cómo se desarrollan los proyectos en el tiempo y que se logre avanzar”.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio