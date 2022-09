Bogotá cada vez cuenta con menos espacios disponibles para oficinas

El mercado de oficinas se ha tenido que transformar a medida de que la economía se ha ido recuperando. El poco espacio que quedó disponible, el reinicio de las obras y los precios disparados son la nueva dinámica a la que se ha tenido que enfrentar el sector empresarial a la hora de alquilar un espacio.



Según un nuevo estudio de Newmark, firma dedicada al mercado inmobiliario analizó cómo está América Latina frente a este nuevo fenómeno en la región.



A nivel general, la firma aseguró que el regreso a la presencialidad ha incrementado el número de metros ocupados en los centros financieros, lo cual augura un buen cierre de ocupación y transacciones para el 2022.



En el último semestre de análisis (enero-junio), el inventario total de metros cuadrados databa de 25,03 millones de metros cuadrados, y en el semestre anterior (julio-diciembre) era de 25,70 millones de metros cuadrados. Frente a la tasa de disponibilidad, se ha visto una leve disminución porcentual pasando de 23,9% en el semestre anterior a 23,7%.



Un dato a resaltar es la absorción neta semestral. En el 2021, segundo semestre la firma evidenció una absorción de -539.113 metros cuadrados, apalancado principalmente por las restricciones derivadas por la covid-19. Ahora, con las restricciones eliminadas casi por completo, el primer cierre del año en curso cerró en una absorción positiva de 95.380 metros cuadrados.



Sobre precios, a nivel regional el valor promedio de renta por metro cuadrado es de US$18,63. En el semestre anterior era de US$18,24 mt2, lo que representa el resultado de la dinámica de menos metros disponibles, una mayor demanda, más altos los precios. Con esta dinámica en crecimiento, Juan Manuel Torres, gerente general de Newmark, ve en el mercado latinoamericano indicadores positivos que seguirán en crecimiento.



“El mercado Latinoamericano de oficinas muestra indicadores positivos, el regreso al trabajo presencial ha impulsado la ocupación de espacios haciendo que a diferencia del 2021 en este año se registren absorciones positivas”, señaló Torres.



En el caso de Colombia, el informe asegura que en el segundo trimestre del año, la capital continuó con una moderada recuperación en el mercado de oficinas, al presentar una absorción trimestral de 12.500 metros cuadrados.



Así mismo, dice que el sector alcanzó los 30.500 metros cuadrados de absorción semestral, muy por encima de lo registrado en el 2021, pero aún lejos de las cifras acostumbradas en la ciudad.



La tasa de disponibilidad bajó a 10,9% y se espera continúe la tendencia, haciendo que los precios presionen al alza. A junio del 2022, el promedio registrado fue de en US$18/ m²/mes.



“Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica con menor oferta de espacios terminados y al no tener un gran número de proyectos de oficinas cuya construcción termine en lo que resta del año, se espera que este comportamiento continúe durante el 2022, haciendo que los precios sigan con tendencia al alza”, indicó el experto.



De igual manera Torres, aseguró que a diferencia de Bogotá, otras ciudades latinoamericanas, no tienen la misma absorción que la capital.



“Ciudades como Rio de Janeiro, Ciudad de México, Monterrey, y Sao Paulo aún existe una gran cantidad de espacios desocupados como resultado de la pandemia”, concluyó.

Para el caso de México, el mercado al fin está saliendo de los números negativos de la absorción neta que presentaba desde inicio de 2020.



Así, la ocupación acumulada al cierre del primer semestre del año fue de más de 190 mil metros cuadrados, que representó un incremento del 33% respecto al mismo período del año pasado.



Casos contrarios son los de Brasil y Panamá, que no han obtenido resultados favorables, pero sí presentan signos de recuperación. En Panamá el mercado presentó una baja conservadora en los índices de vacancia al ubicarse en el 27,4% y en Brasil, se dio una disminución en el número de transacciones en el segundo trimestre del año, además de una reducción en la absorción bruta y neta.



Paula Andrea Galeano Balaguera