Plantearán modelo de tarifas diferenciales de peaje en proyecto Autopistas del Caribe

Sin que el Ministerio de Transporte o la Agencia Nacional de Infraestructura hayan expedido aún algún acto administrativo sobre la finalización anticipada de la concesión Autopistas del Caribe, las directivas de este proyecto sostienen que siguen trabajando en las mesas creadas con la segunda entidad.



En diálogo con Portafolio, Menzel Amín Avendaño, presidente de KMA Construcciones, explicó los detalles que tienen en vilo al proyecto, afectado por la actuación politizada de un Comité que no representa a las comunidades, sino que tiene una agenda política.



(Lea más: La ANI explicó por qué la concesión Autopistas del Caribe es financieramente inviable)

¿Desde cuándo vienen las dificultades en la concesión y qué efectos ha tenido?



La génesis fue el corredor de carga de Cartagena. Ahí nace el comité ‘No más peajes’ y se empieza a incubar una discusión no constructiva frente al esquema concesionado de peajes. Unas comunidades empezaron con una bandera política a atacar a los peajes, tuvieron un alcalde que aceptó esa pelea, lograron desmontar esos peajes o por lo menos suspender el cobro y cuando la gente vio que le daba réditos políticos, por lo menos momentáneo, llevó ese pleito a Turbaco y desde ahí ha sido como una telaraña o una enredadera que va creciendo.

¿Qué tanto quedó desfinanciado el proyecto tras retomar la concesión?



En estos dos años y cuatro meses no hemos podido salir del período de preconstrucción y el peaje de Turbaco hace que se generen unos cuestionamientos frente a las entidades financieras. Los bancos empiezan a preguntar cómo se va a financiar, qué garantías se están dando y desafortunadamente al no tener una claridad absoluta, no hay una respuesta clara y lo que ellos nos han manifestado es que, si bien les interesa el proyecto, hasta que no estén claras las reglas de juego no pueden llevarlo a estudio de crédito. Tenemos dos posiciones diferentes con la ANI, que nos dice que el proyecto va a entrar en etapa fallida o en desfinanciación. Nosotros tenemos una visión diferente porque, si bien hay dificultad en el recaudo, hay temas que dependen del Ministerio (de Transporte) y de la ANI en su resolución.



Estamos convencidos de que podemos hacer los ajustes necesarios para que el proyecto salga adelante.

¿Jurídicamente ha habido alguna notificación?

​

Estamos en mesas permanentes de trabajo con la ANI y sí se han hecho reuniones con la comunidad. Ahora nos estamos reuniendo con un Comité (‘no más peajes’) y ellos no representan a la comunidad. Del comité ‘no más peajes’ todos aspiraron a cargos de elección popular y ninguno fue elegido. Era una plataforma política de unos personajes que pensaron que la bandera era no peajes, pero les dijimos que esto es un tono político y no un tema social. Estamos de acuerdo con las tarifas diferenciales, en que compensar ciertas comunidades, y revisar las distancias. La comunidad sí quiere unas obras aledañas, pero el comité de no peajes no quiere obras. Le hemos dicho a la ANI que hay que escuchar y solucionar el tema de las tarifas diferenciales.

(Más noticias: La historia de Autopistas del Caribe, la concesión que el Gobierno pensaría en revertir)

Autopistas del Caribe Agencia Nacional de Infraestructura

(Lea más: La CCI se pronuncia sobre cancelación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe)

¿Qué salidas hay?



El contrato es muy claro y tiene un orden de cuáles son los mecanismos para trabajar las contingencias. Tiene unas fórmulas de terminación, pero antes deberíamos agotar unos pasos, porque de pronto es mejor hacer un proyecto del 80% o 60% de orden de magnitud a no hacer ninguno y estar con una mega demanda. Si la opción más viable de parte del Gobierno es terminarlo, existen mecanismos.

¿Qué se perdería en conectividad?

​

El sueño de muchos atlanticenses y bolivarenses es conectar Barranquilla y Cartagena en doble calzada. No me alcanza el tiempo para decir todo lo que vamos a perder como región y como país. Cuando se ejecutó la primera concesión, la que ya venció, la dinámica que generó en las economías fue absolutamente positiva, inclusive parte de esas cosas es ver cómo se dinamizó Turbaco. Después de eso se dispararon los proyectos inmobiliarios en Turbaco y el comercio. Eso que Turbaco está viviendo hoy es lo que estamos invitando a que lo vivan en Sabanalarga, Bayunca, Santa Catalina y todos los municipios.

¿Cuáles son los pasos para saber si se puede o no salvar el proyecto?

​

Estamos en mesas de trabajo permanentes. Le hemos presentado ocho alternativas a la ANI. Ya nos manifestaron en reunión cuál les gusta un poco más. Y nosotros estamos abiertos a buscar la solución. En cuanto a la valorización, como gremio estamos de acuerdo en que es una fuente que hay que defender. El primer proyecto que está sacando el Gobierno de valorización está recibiendo muchas críticas. Sería una opción acertada revisar este nuevo proyecto que incluya los dos proyectos porque al final el beneficio queda en la región. La invitación nuestra sería a que revisemos este mecanismo.

¿Qué cosas se pueden ajustar del proyecto?

​

Nosotros presentamos ocho escenarios. Lo ideal es seguir avanzando en la doble calzada desde Cartagena a Barranquilla, desde ambos extremos hacia el centro, que es donde más hay mayor necesidad de tráfico y de pronto en el tramo de la UF 1 y 2 hacer un mejoramiento o sea que podría aguantar un mejoramiento una ampliación de la vía por seguridad vial y no hacer la doble calzada, sino dejarla para más adelante.

¿Qué sigue para tratar de mantener el contrato sin la reversión anticipada?



La reversión anticipada es un escenario jurídico posible. No se descarta, no lo quisiéramos, pero es un escenario jurídico; mientras nosotros vamos a seguir trabajando en todos los escenarios.



Queremos presentar una estructura tarifaria que trate de recoger todas las solicitudes de las comunidades que hay a lo largo y ancho de los 250 kilómetros y unificar tarifas diferenciales a lo largo de los dos departamentos. Estamos en esa tarea, como le dijimos a la ANI, tenemos una revisión marginal peaje por peaje que vamos a presentar la semana entrante.

(Más noticias: Contrato de la concesión Autopistas del Caribe terminó de forma anticipada: ¿qué pasó?)

Habrá efectos en nuevos proyectos

¿Qué efecto tendría el anuncio del Ministro en el sector?

​

Nosotros hemos estado en diferentes obras de concesión. Y ese es nuestro objetivo misional, pero puede ser complejo para uno llevar a una junta a participar en un nuevo proyecto cuando están tumbándote los anteriores. Nosotros tenemos socios extranjeros en casi todos los proyectos y es un mal mensaje para inversión extranjera que yo creo que es un motor muy importante para la economía colombiana.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor General de Portafolio