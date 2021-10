'No podemos jugar a la incertidumbre': Duque, sobre Hidroituango

Archivo particular

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, señaló este viernes que el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango debe salir adelante a pesar de las afectaciones contractuales que vive en la actualidad.



“Tenemos que obrar con responsabilidad, sin perjuicios ni sesgos. Lo que se requiere es que la obra tenga continuidad porque ya superó una contigencia y tiene que terminarse. Tienen que estar puestas las turbinas en junio y noviembre del año entrante, aquí no podemos estar jugando con la incertidumbre con un proyecto”, dijo el presidente Duque.



“Culminar este proyecto, hacerlo con celeridad y responsabilidad, reconociendo el siniestro y actuando con el sistema de aseguramiento, es lo que se requiere en este momento”, agregó.



Recientemente, el proyecto Hidroituango se visto envuelto en una serie de polémicas contractuales, de lo que se ha derivado la entrada en reorganización de dos de sus empresas contratistas.



“Este no puede ser un tema que se maneje con sensibildiades políticas. Se requiere patriotismo para sacarlo adelante. Tenemos que obrar sacando adelante una obra que Colombia necesita y lo digo con la tranquilidad de que la Nacíión no es accionista o gestora, pero sí reconoce que es un proyecto que representa mucho de la capacidad energética en Colombia y cuya puesta en funcionamiento abarata las tarifas de energía”, dijo el mandatario.



Retrasos y complicaciones en la obra “pueden tener repercusiones en el coste futuro de las tarifas”, pero además se “puede poner en riesgo la estabilidad financiera de Antioquia y Medellin”, cerró Duque.



