El pedido del presidente Petro a Ecopetrol sobre la producción de energías limpias

El presidente Gustavo Petro le pidió a Ecopetrol acelerar el paso para lograr la producción de energías limpias e hidrógeno verde, aprovechando al máximo los potenciales que tiene el país en esa materia.



"Pudiéramos producir hidrógeno verde y ser exportadores, ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué le pasa a Ecopetrol que está anclada en la economía fósil y no da pasos rápidos hacia la economía limpia?", cuestionó el jefe de Estado.



La petición de Petro se dio el pasado viernes desde Cartagena, durante la entrega del Ecoparque Solar de la Refinería de Cartagena, que tiene una capacidad de autogeneración de hasta 22,1 megavatios de energía renovable, equivalente al consumo de energía de 18.200 viviendas en Colombia.



Se trata de la única granja solar construida al interior de una refinería en Latinoamérica y el primer proyecto solar que ejecuta Ecopetrol.

Gustavo Petro. EFE

El Ecoparque contribuye a la reducción de emisiones de la refinería de Cartagena en cerca de 21.000 toneladas de CO2 por año, lo que equivale a que dejen de circular 5,2 millones de carros en Bogotá durante 3 días.



Petro enfatizó su petición a la recién nombrada junta directiva de Ecopetrol, a la que le dijo que "cambie el chip" y pase de las energías fósiles a las energías limpias.



Ese cambio, según dijo, tiene que ver con la responsabilidad con la humanidad de producir hidrógeno verde, además de con el potencial de zonas como La Guajira, donde hay sal, viento y Sol, que podría permitirle a Colombia exportar para enfrentar la crisis climática global.



En esa dirección, abogó por levantar las medidas que impiden a Ecopetrol operar en La Guajira: "Se meten los portugueses, los italianos, los chinos (...) y Ecopetrol no puede generar la energía limpia en una industria relativamente fácil: coger el agua de mar y generar el hidrógeno verde".



Recalcó que los esfuerzos de Ecopetrol por producir hidrógeno azul y gris no son suficientes y que debe avanzar hacia el hidrógeno verde, "que no tiene ni petróleo, ni carbón, ni gas, sino agua y electricidad con energía limpia".



"Tenemos un nuevo papel geopolítico en el mundo, es aquí donde podemos sacar energía limpia que necesitan allá, para descarbonizar, en el norte", puntualizó.

EFE