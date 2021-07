Dificultades que ponen en 'jaque' la transición energética en Colombia

El país presenta serias dificultades para sacar adelante su política de transición energética, debido a que los atrasos en los proyectos de conexión tienen en jaque el desarrollo de las fuentes renovables como las plantas eólicas y solares.



Así lo ventiló Christian Jaramillo, director de la Upme, en el reciente foro energético de XM, en el que indicó que los retrasos en las líneas Colectora y La Guajira “han generado afugias”.



“Si hubiéramos empezado antes, tendríamos tiempo y no estaríamos con estos plazos tan ajustados”; subrayó el funcionario.



Recalcó que este problema es consecuencia de la forma como se traza la planeación en los planes de expansión de energía, como el de no ponerle precio a la escasez.



“Como las solicitudes de conexión al sistema eran relativamente pocas, no se vio la necesidad de crear un incentivo para que nadie las tomara y después no usara esa capacidad de conexión asignada”, señaló Jaramillo.



El funcionario explicó que la dificultad radica en que hay proyectos solares de 8,9 GW con conexiones aprobadas, solicitudes de conexión por 11 GW más y, en eólicos, hay 2,5 GW con conexión aprobada.



“Así, se presenta el problema que de 17 GW instalados, hay entre 11 y 12 adicionales con conexión aprobada. Esto una cantidad grande de la que algún porcentaje (unos 45.000 MW), seguramente, se van a materializar, pero los otros, probablemente, son proyectos que tienen acaparada una capacidad de conexión a los que no les cuesta tenerla y tampoco van a realizar el proyecto”, explicó el director de la Upme.



PORTAFOLIO