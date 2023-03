Pilas: se espera que en el puente circulen 4 millones de vehículos

Este lunes 20 de marzo es festivo en el país. Desde el Gobierno Nacional esperan que se movilicen 3.976.000 vehículos por las vías del país. En cuanto a pasajeros se estima que serán 1.328.266 los que se transporten por las terminales en 146.412 vehículos y 826.000 que viajen en avión.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que las autoridades estarán presentes en los aeropuertos y las vías terrestres del país para garantizar las condiciones de seguridad.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional tendrá dispuestos de cerca de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control en toda la red vial nacional.

“Nuestra recomendación a los conductores como siempre es: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, aseguró el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General Wilson Javier González Delgadillo.

Junto a ello, la Agencia Nacional de Seguridad lanzó la campaña 'Por la vida de Colombia' para prevenir los siniestros viales. “Desde la ANSV, identificamos 124 sectores (57 Urbanos y 67 vías rurales), con alto índice de siniestralidad en el país. El domingo representa el 38% de la mortalidad del puente San José, debido a la exposición al riesgo, por exceso de velocidad, donde el actor más vulnerable es el motociclista", aseguró el director general de la ANSV, Juan Carlos Beltrán Bedoya.



Asimismo, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), contará con 1012 operarios en las 29 estaciones habilitadas en el país, con lo cual se buscará garantizar a los usuarios el tránsito ágil por los peajes.

Finalmente, es importante recordar que durante estos días habrá restricción para los

vehículos de carga en diferentes horarios.

