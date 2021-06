Panorama en Buenaventura: cómo está y cuándo volvería a la normalidad

Luego de tres semanas de intervención de parte del Gobierno Nacional para normalizar el puerto de Buenaventura tras los bloqueos y el paro nacional, se ha logrado despejar buena parte de su capacidad. Sin embargo, el puerto que conecta a Colombia con el Pacífico podría tardar tres meses en retornar a la normalidad.



Así lo estima la Cámara de Comercio de Buenaventura. De acuerdo con Humberto Andrés Jaramillo, director de asuntos económicos de la entidad, si bien se viene trabajando en un plan de despeje, y el puerto ya logró llegar a un nivel de ocupación de solo 60%, la dinámica de nuevos buques ingresando y de otros saliendo impiden que esta operación pueda hacerse de forma más rápida.



“En estos momentos calculamos que tardará tres meses en volver la normalidad a Buenaventura, es un estimado. El parámetro que se está utilizando es que por cada día de paro se requieren tres días para volver a la normalidad”, dijo Jaramillo.



De acuerdo con el funcionario, tras la última validación en el puerto a inicios de semana había ocho motonaves de granel sólido en espera, y en la medida en que se liberan espacios entran los buques y portacontenedores. Los barcos llegan con 30.000 toneladas de carga como mínimo.



Debido al alto nivel de represamiento de carga en la bahía, que llegó a ser de 600.000 toneladas en los días previos a la intervención gubernamental, factores como la velocidad en que ingresan y salen los vehículos y retornan, con relación al ritmo de cargue de los terminales portuarios, ha hecho que el puerto vuelva y se llene de forma intermitente.



“Hemos avanzado mucho. Si bien se logró desocupar ya el 40%, la operación marítima no está aún normal, van a seguir los barcos esperando. Llevamos desde el 28 de mayo, cuando arrancó toda la estrategia de desbloqueos, a la fecha, y el avance ha sido importante, pero no hay que desconocer que la operación marítima no se ha normalizado y hay mucha carga represada por llegar”, sentenció Jaramillo.

De hecho, el problema con los contenedores se extiende más allá del puerto. La Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga) hizo un llamado ayer a las autoridades, pues argumentan que “las secuelas determinadas por los bloqueos ilegales de las vías, y el acaparamiento de mercancías en el puerto de Buenaventura han colmado la capacidad de la operación en los patios de contenedores en Cundinamarca, Bogotá, Medellín y Cali”.



En una carta firmada por el presidente del gremio, Henry Cárdenas, y el Vicepresidente, Arnulfo Cuervo, los transportadores criticaron los tiempos excesivos de espera en cada uno de estos nodos, las malas prácticas en la manipulación de contenedores y la falta de personal y de maquinaria adecuada en estos patios, lo que se traduce en sobrecostos.



Por eso, desde Fedetrasncarga se solicitó al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Industria y Comercio y la Supertransporte, “garantías en la continuidad de la cadena logística con niveles de eficiencia en la manipulación de contenedores”.



De acuerdo con el director Departamento Administrativo Presidencia de la Republica, Víctor Muñoz, el trabajo conjunto de la cadena de transporte y logística junto con la Cámara de Comercio permitió que se lograran recuperar niveles de movimiento de carga previos al 28 de abril en puerto de Buenaventura.



Para la movilización de la carga, las autoridades han dispuesto acompañamiento policial a través de las vías del país.

25.500 millones de dólares es la meta que se quiere alcanzar en exportaciones no minero- energéticas para el 2022.

Con corte al 12 de junio se habían movilizado 3.119 vehículos, 539 en graneles y 2.218 contenedores. Y se retiraron 1.609 e ingresaron 609, en toneladas por graneles se movilizaron 18.232.



De acuerdo con los manifiestos en el registro nacional de los despachos de carga desde el 28 de mayo al 14 de junio, Buenaventura fue el origen de 666.091 toneladas y 1’271.960 galones en operaciones de 29.114 viajes.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, explicó que la coyuntura del paro ha tenido sin duda un efecto negativo en el comercio, particularmente los bloqueos, los cuales le han dejado al país pérdidas por el orden de los 12 billones de pesos y que tendrán, seguramente, un impacto en las exportaciones de mayo.



Pero que con un panorama mundial sobre las señales que está dando el comercio “seguiremos trabajando, sin descanso, en desarrollar la política de comercio exterior, buscamos alcanzar los US$25.500 millones en exportaciones no minero- energéticas en 2022; diversificar los mercados, las empresas y regiones exportadoras, así como los productos”, dijo.

OPERACIÓN EN TERMINALES



Las terminales portuarias han seguido operando las 24 horas y durante los siete días de la semana con el fin de dar atención a la carga en el puerto. Desde la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprb), su gerente, Yahaira Díaz, destacó que además del reto que significaron los meses de pandemia, se sumó otro reto, el paro.



“Las exportaciones se han visto afectadas, y solo hasta esta semana empezamos a recibir tímidamente la carga de exportación, pero hemos podido dar continuidad al recibo de carga de importación”, aseguró la gerente de la Sprb, quien dijo que toda la cadena logística “ha hecho esfuerzos gigantescos”.



