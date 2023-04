¿Qué es el hidrógeno blanco y qué potencial tendría?

Durante el segundo Congreso Internacional de Hidrógeno, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, mencionó la posibilidad de usar la infraestructura petrolera existente para extraer hidrógeno blanco.

Este es el energético que se encuentra naturalmente en el subsuelo, en la corteza terrestre y su extracción se da incluso usando técnicas de fracturación hidráulica, conocida como fracking.



Durante este mismo espacio la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH) que se convertirá en la Asociación Nacional de Energía, informó que se destinarán $170.000 millones para buscar este vector en el país.



"Estamos haciendo planes para poder conocer y explorar un poco el hidrógeno blanco. Nuestro foco en este momento va a ser el hidrógeno blanco", afirmó el vicepresidente Técnico de la ANH, Carlos Rey.



Sin embargo, Mónica Gasca, directora de la Asociación Hidrógeno Colombia, explicó que es un tema que se debe revisar con detenimiento, dado que se debe evaluar si se considera una Fuente No Convencional de Energía Renovable, dado que no se sabe si efectivamente es renovable.



Así mismo, explicó que esto puede llevar a que algunas operaciones petroleras puedan tener beneficios tributarios destinados exclusivamente a las fuentes no convencionales de energía renovable.



"Cuando vimos la definición en el Plan Nacional de Desarrollo enviamos unos comentarios, uno es que no es un tema probado; hay unos yacimientos en Mali, pero no hay resultados sólidos. Es algo investigativo y está bien que lo hagamos, lo que no sabemos es si es renovable", apuntó Gasca.



La líder gremial señaló que el esfuerzo principal del gobierno y del sector privado debe ser el uso de energías renovables, que permitan cumplir las metas de descarbonización, que no se puede confirmar aún con el caso de la molécula extraída del subsuelo.



Al respecto, Francisco Boshell, líder de innovación y usos finales de Irena, también señaló que el hidrógeno blanco es aún muy incipiente, por lo que se debería primero apostar por los vectores sobre los que ya hay certeza.