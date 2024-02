¿Colapsó? Esto fue lo que pasó con puente de la calle 100 con avenida Suba, en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le salió al paso a los rumores que circulan en redes sociales sobre el supuesto colapso del puente que se construye en la calle 100 con Avenida Suba.



Según varios mensajes, acompañados de videos, y testimonios de personas que escucharon un fuerte estruendo, proveniente de las obras que adelantan en la construcción de este puente que servirá a Transmilenio, la estructura se vino abajo, situación que dejó suspendida la construcción por varios minutos.

Sin embargo, minutos después, el alcalde Galán desmintió que se tratara de un colapso de la estructura y aclaró que se trató del daño en una formaleta, utilizada para fundir los materiales con los que se construye el puente.

"No. El puente de la calle 100 con avenida Suba no colapsó ni está en riesgo. Se presentó un daño en una formaleta, una estructura utilizada para fundir los materiales con los que se construye el puente. Un compromiso de la Alcaldía y una propuesta a la ciudadanía: hablemos siempre con la verdad y no seamos fuente de desinformación", escribió el mandatario local en su cuenta de X.

Según explicó Nicolás Jaramillo Restrepo, vicepresidente ejecutivo de Constructora Conconcreto S.A., encargada de la obra, "se presentó un accidente menor haciendo un desmonte de un carro de avance (formaleta móvil) y ya hoy el proyecto está controlado y sin ninguna afectación. El carro de avance es una subestructura de la construcción es un elemento móvil que se pone para vaciar la estructura".

"En el desmonte se deslizó más de un lado que de otro y se cayó parte de este carro. No hubo ninguna persona herida, ni ningún contratista o subcontratista resultó herido", agregó.

Jaramillo aseguró, además, que no hubo perdidas materiales y que la obra continúa en total normalidad.

