‘Estamos analizando las implicaciones para el Metro’, alcalde Galán sobre Presupuesto

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo este viernes que durante el día sostendrá una reunión en la Secretaría de Hacienda para analizar las posibles fallas en el Presupuesto General de la Nación para el 2024, que tiene en vilo la financiación de una parte del Metro y 20 vías 4G.



“Entiendo que están buscando una fórmula (el Gobierno) para resolver el problema que surgió. Hoy (viernes) voy a tener una reunión con la Secretaría de Hacienda para ese tema, para analizar nosotros qué les podemos pedir para que se resuelva la duda que hay sobre el impacto que tendría para el proyecto Metro”, dijo a Portafolio el mandatario local.

Así mismo, manifestó que la semana entrante se reunirá con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para hablar sobre varios temas, entre ellos el Presupuesto para el Metro.

Portafolio reveló este viernes, que los líos en el PGN para 2024 no sólo se traducen en los $13 billones que no tienen una destinación específica de uso para los próximos 12 meses, sino que tienen en vilo más de 100 obras y proyectos de inversión del Gobierno Nacional en cuatro entidades, cuyos recursos no están especificados dentro de las cuentas del Estado.

Este medio tuvo acceso a documentos de Alto Gobierno que demuestran que 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura (de los cuales 20 vías 4G), 11 del Ministerio de Hacienda y el apoyo financiero de al menos 11 universidades públicas en el país; no quedaron discriminados dentro del Presupuesto que se expidió el pasado 29 de diciembre.

Estos hallazgos hacen parte de las irregularidades que este medio ha revelado en entregas anteriores, las cuales evidencian errores técnicos y legales dentro de estas cuentas, que, según los expertos, sólo pueden ser subsanadas por el Congreso de la República o de lo contrario el documento está expuesto a demandas de inconstitucionalidad.

