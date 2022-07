Recorrido al Llano se reduce en 22 minutos con nueva 4G

Este jueves, en presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el presidente de Grupo Aval, Luis Sarmiento, se hizo la entrega del corredor vial Chirajara-Fundadores, en el departamento del Meta. Este es el décimo proyecto de cuarta generación (4G) culminado por el actual Gobierno Nacional, y que generó más de 14.000 empleos en la región.



(Se inaugura la décima 4G: Chirajara - Fundadores).

En esta concesión, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se construyeron 22,6 kilómetros de segunda calzada; seis túneles (10,4 kilómetros); 20 puentes vehiculares y 7 puentes peatonales (5 km de viaductos construidos).



Esta obra demandó una inversión de $3,2 billones, y que, según Coviandina fue una financiación 100% con recursos de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, sin inversión del Estado y recuperados a través del pago de peajes. Esta obra permitirá al Meta y a los Llanos Orientales, regiones que son despensa agrícola y ganadera de Colombia, y con la mayor producción de hidrocarburos del país, contar con vías de acceso más eficientes y seguras.



(El costo del peaje y otros detalles de la vía Chirajara - Fundadores).



En el evento, el presidente Iván Duque, agradeció a todos los actores del proyecto y en especial a los trabajadores de la concesión que hicieron realidad esta iniciativa a menos de 30 días de culminar el mandato.



“Estamos entregando un tramo más de la conexión estratégica nacional en lo que hemos llamado las vías de cuarta generación. Chirajara- Fundadores es emblemático, más de 85 km y una inversión de más de $3 billones de pesos que beneficia a cientos de miles de habitantes que conecta al país con la región”, dijo el jefe de Estado.



En su turno, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval, mostró su regocijo por el proyecto y por poder entregarlo antes de lo pactado con el Gobierno.



“Hoy es un día de alegría, es un día especial, no únicamente para el departamento del Meta (...) Sino también para el Grupo Aval, la obra que terminamos es un orgullo y es un motivo de alegría poder entregarlo en el tiempo acordado, menos que en el tiempo establecido en el contrato”, señaló el presidente del Grupo Aval.



Además, agregó que no la vía no tendrá un nuevo peaje de ninguna clase y que este será el camino para el desarrollo del departamento. “El departamento del Meta ya ha hecho suficiente por contribuir económicamente a esta vía que será una de las más importantes del país”, dijo.



Concluyó diciendo sobre esta dinámica de construcción: “El símbolo preciso es empatar los estudios y ponerlos a trabajar, tiene que ser propósito nacional, y para ello hay que empezar con un estatuto especial que yo pondría como condición que se respete los derechos adquiridos, aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y expropiar a todo el mundo, no señor, se trabaja con inteligencia, se diseñan los proyectos, se hace la inversión y se compensa a cada persona que puso su tierra ”, cerró Sarmiento.



El corredor Chirajara-Fundadores, según el Gobierno, fue diseñado y construido con los más altos estándares de la ingeniería internacional, debido a los retos geográficos de la región.



Mediante un comunicado, el Ministerio de Transporte dijo: “fue en medio de un difícil sistema montañoso, y que lo convierten además en un importante atractivo turístico”.

Las obras en esta vía benefician directamente a 600.000 habitantes de los departamentos de Meta y Cundinamarca, en especial a los ciudadanos de Chipaque, Cáqueza, Quetame, Guayabetal, Une, Gutiérrez y Villavicencio. También, logra una reducción estimada de 22 minutos en el tiempo de recorrido para el transporte de carga entre la región central, los Llanos Orientales y la Orinoquía, por donde se movilizan entre 8.000 y 10.000 vehículos en promedio diario.



Ahora bien, en este proyecto se generaron 14.136 empleos, entre directos e indirectos, durante su construcción, lo que marca un logro importante en materia de reactivación económica.



