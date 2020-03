Refuerzan dragados en los principales puertos del país

Facilitar el acceso de las embarcaciones a los principales puertos de Colombia a través de buenos trabajos de dragado no deja de ser una preocupación cotidiana de empresarios, actores del comercio exterior y, por supuesto, del Gobierno Nacional, ya que contar con buenas condiciones de navegabilidad se traduce en mayor competitividad para la Nación y los diferentes sectores económicos.



Lograr buenas condiciones de dragado le ha implicado al Estado millonarias inversiones en lo corrido de los últimos años. Por ejemplo, tan solo durante el 2019 Cormagdalena -la entidad encargada de garantizar la navegabilidad del río Magdalena- invirtió más de $41.000 millones para garantizar la transitabilidad en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, en el Canal de Dique y en el trayecto Barrancabermeja - Pinillos del río.



Buena parte de los esfuerzos de dragado que adelanta el Gobierno en este momento están concentrados en el dragado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla el cual debe lograr un calado estable de 10 metros de profundidad (en este momento está sobre los 9,5 metros).



Estos trabajos, que durante 2020 estarán concentrados en remover 140.000 metros cúbicos de sedimentos en los kilómetros 12 a 14 del canal de acceso (cuyo ancho debe garantizarse en 100 metros), estarán a cargo del consorcio Shanghai - Ingecon. En estos se invertirán $22.873 millones.



“A Barranquilla ya no le sirve un calado de 9 metros. Se necesita que este se sitúe por encima de los 10 metros, esperamos llevarlo a este número esta misma semana”, manifestó Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena.



Y es que lograr una mejora significativa en el calado del canal de acceso al puerto de Barranquilla se convierte en un asunto urgente, pues tan solo en febrero la zona portuaria de esta ciudad movilizó más de 998.000 toneladas de carga (24% más que lo reportado en el segundo mes de 2019).



Con trabajos como los que ya comenzaron a realizarse en el canal en mención, señala Lucas Ariza -presidente de Asoportuaria-, se espera recuperar la confianza de exportadores, importadores y de los usuarios de la zona portuaria de Barranquilla.



“Desde septiembre pasado, cuando empezó el dragado, el volumen de la carga subió un 9%. Salvamos un 2019 que arrancó mal y logramos registros mayores a 2018 en movilización de bienes. Ahora, entre enero y febrero, la carga ha venido subiendo 20%. Sin duda, estas son cifras que aspiramos a sostener”, afirma el Presidente de Asoportuaria quien señala que contar con un calado de 10 metros se permitirá el ingreso de buques de 38.000 toneladas con productos como yeso y acero.



INVERSIONES REALIZADAS



Además de los trabajos que ha adelantado Cormagdalena no solo para garantizar la plena operación del puerto de Barranquilla y la transitabilidad del Magdalena, desde el Instituto Nacional de Vías (Invías) los dragados también han estado concentrados en importantes epicentros marítimos como Buenaventura, Cartagena y Tumaco.



Lo que muestran las cifras de la entidad es que entre 2018 y 2019 se invirtieron más de $117.000 millones en infraestructura portuaria lo cual incluye los dragados de mantenimiento en las terminales marítimas mencionadas.



Tan solo en 2019, en los canales de acceso a los puertos de Buenaventura y Tumaco se destinaron $36.000 millones con los que lograron removerse 2,3 millones de metros cúbicos de sedimentos.



Ahora bien, las cifras del Invías también muestran que entre 2014 y 2018 se hicieron inversiones cuantiosas en los canales de acceso de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Tumaco, Providencia, San Andrés y Golfo de Urabá (se destinaron más de $341.000 millones durante ese lapso y se dragaron cerca de 11,1 millones de metros cúbicos de materiales).



Juan Pablo Cepeda, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, manifestó que el Invías ha trabajado en los dragados de mantenimiento para garantizar calados de 12,5 metros en la bahía interna y de 13,5 en la bahía externa del puerto de Buenaventura.



Agregó que “no obstante, si el país quiere llegar a ser competitivo y no quedase rezagado como último puerto de la región, debemos estar pensando en tener dragados de 16 metros de profundidad. Se han tenido conversaciones con el Gobierno y las bancadas parlamentarias para que a través de contraprestaciones que genera el puerto de Buenaventura se pueda llegar a un calado mucho más profundo”.



A su vez, Édgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), señaló que los dragados que se adelantan en Colombia son “una obligación con el mercado internacional el cual puso a Cartagena y a Buenaventura en el mapa como unos puertos de alto calado capaces de recibir barcos desde 8.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) hasta 14.000”.



Sin embargo, apunta Higuera, puertos de la importancia estratégica de Buenaventura y Cartagena deberían contar con calados mayores a 16 metros.



“Buenaventura maneja el 46% del comercio exterior colombiano. Ahí hay que hacer un trabajo importante, pues ese puerto maneja la parte pertinente a Alianza Pacífico. Además, no debe olvidarse en el caso de los puertos del Caribe la implementación del transporte intermodal”, concluyó Higuera.



ALTOS VOLÚMENES DE CARGA



Según cifras de la Superintendencia de Transporte, en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año anterior, las zonas portuarias movilizaron 195,2 millones de toneladas.



Se destaca la región de Ciénaga con una participación de 24%, lo que corresponde a 47,4 millones de toneladas. Le sigue Cartagena con una participación del 21% -equivalente a 41,8 millones de toneladas-, Golfo de Morrosquillo con 17% (32,7 millones de toneladas) y La Guajira con un 14% del total (cerca de 27,6 millones de toneladas).