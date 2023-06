El documento que frenó proyecto de Regiotram de Occidente

La Agencia Nacional de Licencia Ambiental (Anla) lanzó la resolución 01788 del 16 de marzo de 2023, en la cual ordena el freno a la continuidad del proyecto del Regiotram de Occidente, pensado en comunicar mediante vía férrea a la ciudad de Bogotá con los municipios ubicados al occidente de la región metropolitana.

Este documento llegó a las manos de la alcaldesa mayor de la capital, Claudia López, quien manifestó su desacuerdo con la medida, pues, según ella, el objetivo del Gobierno no debe ser frenar proyectos, sino todo lo contrario.



"Yo lo único que pido es que no paren las cosas, primero quieren parar el Metro, ahora paran el Regiotram de Occidente. Apreciados amigos del gobierno, ustedes están es gobernando no parando, por favor saquemos los proyecto adelante", manifestó López.



El documento

EL TIEMPO obtuvo en exclusiva el documento de la resolución en la cual la autoridad ambiental del país ordenó el archivo del trámite de la solicitud de la licencia del proyecto del Regiotram.



Es este se espeta que "la Autoridad Nacional consideró dar por terminado el trámite ambiental por no cumplir con los requisitos mínimos de información, tal y como se ha puesto de presente en la parte motiva de este acto administrativo".



De igual manera, se agregó que, "luego de la evaluación que realizó el equipo técnico de esta Autoridad Nacional encontró varias inconsistencias y deficiencias en la información presentada por la concesionaria en el estudio de impacto ambiental. De tal manera que esto genera incertidumbre y no permite emitir un pronunciamiento de fondo sobre la viabilidad ambiental de la solicitud de la licencia ambiental".



En el documento también se resalta que "la Concesionaria no cumplió con la totalidad de los requerimientos efectuados por esta Autoridad Nacional en la reunión de información adicional y que quedaron establecidos en el Acta 85 del 9 de septiembre de 2022. Los principales aspectos con insuficiencia o deficiencias están los relacionados con la descripción del proyecto, la definición y delimitación del área de influencia, la caracterización ambiental, zonificación ambiental, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, evaluación ambiental y zonificación de manejo ambiental".



Desde la Anla se cuenta, según informa EL TIEMPO, que la entidad no posee la suficiente información que permita decidir acerca de la viabilidad ambiental o no del trámite para la licencia ambiental, "por las razones ya expuestas que se refieren de manera sucinta".

​

Conozca más detalles del documento en este enlace.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA