Ruta N tiene en la mira abrir un nuevo parque tecnológico

Medellín sigue atrayendo cada vez más inversión y una de las apuestas de la Corporación Ruta N es que la capital de Antioquia se consolide como un gran hub de innovación, ciencia y tecnología.

Iván Castaño Pérez, director de Ruta N, habló sobre los resultados que han generado y del nuevo proyecto que tienen en la mira.



¿Cuáles son las cifras relevantes que presenta Ruta N?



Hay que recordar que Ruta N es una entidad que en 2023 cumple 14 años de historia y que a lo largo de todo este tiempo ha venido trabajado con el fin de fortalecer el tejido emprendedor de Medellín. Es así como hemos podido acompañar en estos años a aproximadamente a 3.700 emprendimientos y justamente con este ejercicio buscamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, todo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros hacemos una doble tarea, por un lado atraemos empresas a Medellín, aquí destaco que hemos atraído a más de 460 empresas, de más de 50 países, con el fin de tener aquí su operación y generar empleo. Por otro lado, en estos últimos 13 años, hemos generado más de 22.500 puestos de trabajo.



(Red logística en las regiones, una meta de Mercado Libre).



¿Cuántas empresas llegaron en 2022 ?



El año pasado logramos atraer 61 empresas y estamos retomando valores prepandemia. Es de destacar que la cifra más alta registrada en un año ha sido de 70 compañías, entonces ya estamos llegando a esos valores máximos. Las empresas que llegan ofrecen soluciones tecnológicas a diferentes sectores como por ejemplo al sector financiero, sector salud y al sector energético.



¿Cuántos empleos se generaron en el último año y cuál es la proyección para 2023?



El año pasado generamos 4.126 empleos. No estamos presupuestando tener un crecimiento acelerado de empleos, de hecho queremos mantener esa tasa de crecimiento, ya que también hay que reconocer la situación actual por la que están atravesando las empresas tecnológicas.



(Nissan renueva el éxito del modelo Versa en el país).



¿Cuáles son los perfiles más buscados?



Muchos de los empleos que se están generando tienen que ver con desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móviles, gerente de proyecto, diseñadores, arquitectos de aplicaciones, entre otros perfiles.



¿Cuáles son las nuevas tecnológicas que más ofrecen las empresas que llegan?



Sin duda todo lo relacionado a inteligencia artificial, en el cual se incluye el machine learning. Asimismo, hemos tenido un acercamiento con empresas que están interesadas en hacer desarrollos basados en blockchain. No hay que dejar de lado que las tecnologías tradicionales también juegan un papel importante en la oferta. Queremos cerrar el 2023 con cerca de 4.000 empleos generados, la meta es seguir aportando a la ciudad y sumando más empleos.



(‘Bancoomeva compra cartera al 20% y baja tasas de tarjetas’).



¿Cuáles son los planes que tienen para los próximos meses?



Nosotros tenemos una prioridad fundamental y es continuar con nuestros indicadores operativos que básicamente son: atracción de empresas, acompañamiento a emprendimientos y la generación de empleo. Además, tenemos un proyecto que es muy importante para la corporación y es el diseño de Ruta N II , proyecto que se está pensando como un parque tecnológico a muy pocas cuadras del complejo Ruta N.



Actualmente, contamos con el lote, además de un presupuesto inicial de $12.000 millones. El equipo está trabajando en los estudios de viabilidad para revisar cómo podemos, con el apoyo del Gobierno Nacional, crear un hub de servicios compartidos en alguna tecnología que nos permita tener una ventaja competitiva en la región.



Por otra parte, desde la Corporación Ruta N quisiéramos crear dentro de este parque tecnológico un área que se encargue de identificar tres o cuatro ideas de investigadores que tengan mucho potencial de mercado con el fin de impulsarlas.



¿Este parque contará con espacios para albergar emprendimientos y para experimentar con tecnologías?



Actualmente, en las instalaciones de Ruta N contamos con una gran infraestructura, espacios de coworking y laboratorios equipados para albergar a los emprendedores. Ahora, el parque tecnológico está en esa etapa de diseño y el objetivo es elevar el nivel de los servicios que tenemos a través de servicios compartidos. Por ejemplo, el parque puede enfocarse en impresión 3D y justamente al hablar de servicios compartidos diferentes empresas van a poder emplear ese servicio. Pero qué tal si no es impresión 3D, sino es construir una sala inmersiva para empezar a trabajar en el metaverso, igualmente la podrán utilizar todas las industrias. La meta es que este espacio sea utilizado por diferentes actores del ecosistema.



(Un sector que promueve calidad y cuidado del planeta).



¿Cómo han venido ayudando a los emprendedores teniendo en cuenta las condiciones del mercado?



Nosotros tenemos una particularidad que nos favorece mucho y es que los emprendimientos que acompañamos son de impacto y tienen como principal enfoque ser rentables y generar ingresos. Y nosotros estamos viendo que los grandes fondos de capital están buscando este tipo de emprendimientos.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio