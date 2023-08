Montaña rusa de impulsión magnética tuvo sus primeras pruebas

'Drakko, the flying beast'

El pasado 23 de junio, el parque de diversiones Salitre Mágico anunció la instalación de la última pieza de su nueva montaña rusa, la cual se espera que sea inaugurada en el mes de agosto del presente año.

No obstante, fue hasta este 21 de julio que el parque, mediante sus redes sociales, compartió a sus seguidores lo que fueron las primeras pruebas de la nueva atracción la cual, según el metraje, se llamará 'Drakko, the flying beast'.



(Así es el 'shopping resort' que construirá Grupo Éxito en Cartagena).



"'Drakko, the flying beast', la bestia de 47 metros de altura, está casi lista", compartió el parque de atracciones en sus redes sociales.



Características de la montaña rusa

Según mencionaron los ingenieros extranjeros encargados de la construcción de la nueva atracción, esta será de impulsión magnética, lo que permitirá que sus vagones se puedan desplazar de adelante hacia atrás.



(¿Los recuerda?: parques de diversiones que desaparecieron en Bogotá).



Además, esta logrará alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora (km/h), prometiendo ser la más rápida de América Latina.



Esta montaña rusa tendrá una distancia de recorrido de 263 metros y una altura máxima de 47,5 metros. No obstante, su mayor atractivo es el giro invertido, que estará en el punto más alto de la atracción.



(Salitre Mágico ya tiene lista su nueva montaña rusa: ¿cómo será?).



Según estimaciones de Salitre Mágico, se espera que la atracción logre atender a unas 600 personas por hora y, de igual manera, también se está a la expectativa de que la nueva montaña rusa ayude a aumentar en un 15 % el número de visitantes al parque.



PORTAFOLIO