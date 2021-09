San Andrés y la necesidad de una transición energética en la isla

San Andrés, ante la actual crisis social, acentuada por la pandemia y por el huracán Iota, amerita preguntarse después que pase la crisis, ¿cómo quieres que sea San Andrés?



Pensar en transición energética, en el hacer de la gobernanza, requiere de mucho liderazgo como política de Estado, que incida en lo raizal como un prestigio, como valor público ante las instancias del gobierno central y la comunidad internacional, dada las vulnerabilidades de derechos humanos existentes.



(Vea: Las 6 empresas que controlan el transporte de hidrocarburos y energía).

¿Por qué La Guajira tiene parques eólicos y San Andrés no? Desde luego, se necesita romper ese bloque para que surjan otros prestadores de servicios que oferten energía renovable con mejores precios y así zanjar de una vez con el nudo gordiano en que hoy se encuentra la población enfrascada por los altos precios en la factura, con lo cual se requiere de un debate liderado por el gobierno local y el Estado, de un dialogo claro que plantee las estrategias camino a un horizonte despejado sobre la urgencia de una política de Estado de eficiencia y transición energética.



Se trata de afrontar la peor adversidad y riesgos, mirar más allá de lo sucedido por el huracán Iota, y covid, que ante las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es la de poner en marcha las estrategias, para darle un vuelco a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del “proyecto de eficiencia energética, para mejorar la sostenibilidad energética mediante mejoras en la gestión de demanda de electricidad y el uso de recursos energéticos locales, con la consecuente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el ahorro en subsidios gubernamentales” (Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia. - Ministerio de Minas y Energía-BID. 2021).



(Vea: Descarbonización y renovables, motor para hacer la transición).



Se requiere de un cambio de pensamiento, de un liderazgo muy fuerte para que el servicio de energía derivado del combustible ‘oil’, que actualmente suministra la empresa de energía de San Andrés, Sopesa, empiece a quedar atrás, para que el bolsillo de la población no siga afectándose. Lograr los pasos de la eficiencia y transición energética, de acuerdo a las recomendaciones del BID para San Andrés, es un compromiso para introducir tecnologías limpias y aumentar la cobertura eléctrica. El archipiélago no puede seguir en las mezclas de incertidumbres y asfixias económicas, el conflicto social desde la gobernanza energética debe ser valorado.



Por las recomendaciones del BID, y ante el contrato de préstamo que suscribió con el Estado para financiar el ‘Programa de Gestión Eficiente de la demanda de energía en Zonas no interconectadas’, operado por el ministerio de Minas y Energía, y con el apoyo del Fondo de Energía No convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), se crea una expectativa para que San Andrés logre el salto a la transformación del sector energético en sus dimensiones técnicas, regulatorias, de infraestructura y de mercado, que constituyen la organización y planeación de una agenda institucional con mucho liderazgo que posibilite articular una gestión por resultados que incluye el enfoque ambiental para reducir la emisión de 26 mil toneladas de CO2, mejorar su sostenibilidad energética, y económica, acompañado de un plan de gestión social, entre otros (BID).



(Vea: Las energías renovables registraron su mayor crecimiento en 20 años).



Pero, ¿cómo sería una mirada diferente, cómo tener un enfoque no repetitivo sobre una gobernanza energética más efectiva y planificada? Por la crisis social que atraviesa el país, y por los diversos factores sociales y económicos en San Andrés, se requiere, ante tantos planes y programas como el documento ‘Transición energética un legado para el presente y el futuro de Colombia’, el acuerdo de París y la presencia de nuevas leyes de eficiencia y transición energética (ley 1715 de 2014, y ley 365 de 2020, ambas del senador ponente José David Name Cardozo) de una descentralización territorial que represente un acuerdo como política estatal, dado el tipo de radiaciones solares, su connotación histórica de puerto libre, su condición de ser reserva de la biosfera, declarado por la Unesco, los cuales son factores para pensar cuál debería ser la clave para encontrar un nuevo aire a la economía regional, otra salida ante el centralismo avasallante, por el fuerte poder central que ha mantenido a San Andrés como el mismo departamento del siglo pasado, y que por eso se le ha restado la importancia política manteniéndola en la periferia o en el confinamiento geográfico, cuando por las condiciones geográficas ameritan darle connotaciones especiales de polo de desarrollo sobre una reconfiguración del desarrollo territorial, donde el precepto de unidad política que establece la Constitución Nacional incida en la sustentabilidad del territorio.



(Vea: Asoenergía expresa reservas con respecto al futuro energético del país).



Una transición energética, camino a una gobernanza más fuerte, conlleva al reto de poder desenvolver cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París de descarbonización de la economía, que requiere de actitudes diferentes para alcanzar la eficiencia energética, que demanda de una transformación estructural como desafío al cambio social y político del archipiélago. Ante la crisis, la transición energética debe reflejarse en la equidad, con una nueva narrativa de construcción renovada, de un liderazgo fuerte que defina transformaciones.



RICARDO ARQUEZ BENAVIDES

Abogado especialista en Derecho Administrativo

arquezbasesores@gmail.com