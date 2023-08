Un nuevo aeropuerto, la petición del gobernador de San Andrés

El gobernador de la isla de San Andrés, Everth Julio Hawkins, en el marco del congreso nacional de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), señaló al Gobierno la necesidad urgente de ampliar y fortalecer la infraestructura del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, pues, a su criterio, este no tiene la capacidad para los 1,3 millones de turistas que reciben por año ni para atraer más.



En ese ítem, el funcionario del gobierno remarcó que actualmente utilizan los recursos recaudados por la tarjeta de ingreso a la isla para el mejoramiento de la infraestructura de la isla, por tal motivo considera que no debe bajarse ese costo.



Así mismo, piden fortalecer el aeropuerto de Providencia, para que así, sea más fácil que los viajeros puedan conectarse entre los tres destinos: San Andrés Providencia y Santa Catalina en tan solo un viaje.



Entre otros pedidos, el gobernador señala que es necesario revisar la carga tributaria a los combustibles para avión, pues, este al ser transportado a la isla más otros costos, hace que sea costoso viajar a la isla, y esto juega en contra en la atracción de turistas a la isla.



El gobernador dijo que el Gobierno aprobó en junio de este año la declaratoria de zona de frontera para San Andrés, “por primera vez somos declarados zona de frontera, siendo quienes más zonas de frontera comparte con otros países”, señaló. Por lo cual debe revisarse la carga tributaria que tiene el combustible y dijo, que, con este alivio, no se necesitará más alivios o pedidos de subsidios por parte de la isla.



Vale recordar que el decreto 1030 de 2014 dicta disposiciones sobre las zonas de frontera, según Hawkins "ese decreto le quita las cargas tributarias al combustible. Nosotros siendo una isla alejada necesitamos tener un costo más favorable en el combustible. Está el impuesto global al combustible, el IVA, el impuesto nacional, sobretasa, esto hace que la isla tenga uno de los más costosos, entendiendo que el combustible llega en barco".



“Sostener y surfear la crisis con el combustible. Sino lo solucionamos seguiremos igual, porque es la más costosa en operación, si el Gobierno no nos ayuda, podremos invertir en recuperación de playas, pero si no hay economía será difícil. Si no tenemos aviones con el interés de volar y el tiquete no esté en $1,5 millón será difícil recuperar los pasajeros”, señala.



Además, Hawkins remarcó que le preocupa a baja en la conectividad de la isla, pues pasaron de tener 37 vuelos al día a 15 con la salida de Viva y Ultra Air.



Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, resaltó que la isla recibió 503.116 viajeros en el primer semestre del año, es decir, cayó 36% la llegada de visitantes, lo que significa que la isla ha dejado de recibir más de 280.000 visitantes en lo que va del año.

Seguridad es clave en la isla

Si bien, Hawkins señaló que si bien la isla en sus puntos turísticos es muy segura, preocupa que la desaceleración en la economía ha llevado a que, en puntos lejanos, el narcotráfico está siendo un problema.



“La crisis económica a veces conlleva a que a veces el micro y narco trafico aprovechen para reclutar personas. Siempre hemos tenido este problema, y pese al esclarecimiento del 85% de los casos (…) afectan la tranquilidad ciudadana. San Andrés sigue siendo donde hay atracos en la playa. Sin embargo, es el sitio más tranquilo”, aseguró.



A su turno, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, señaló que para cambiar esta situación será necesario formalizar a las personas de la isla y así se atraerán al sector del turismo y podrán evitar entrar a esas situaciones.



