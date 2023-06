Se enreda proyecto de la regasificadora del Pacífico  

La segunda convocatoria de la Regasificadora del Pacífico lleva ya cuatro adendas para aumentar el tiempo de la presentación de las propuestas por parte de los inversionistas. La más reciente adenda fue publicada el 23 de mayo y atrasa en casi un mes la recepción de las propuestas técnica y económica.



(Vea: Los 'peros' que se mantienen sobre la Regasificadora del Pacífico).

De acuerdo con el documento, ahora, la recepción se hará el 6 de julio, cuando en la tercera adenda estaba programada para el 8 de junio.



Este proceso, que fue declarado desierto en 2021, ha tenido ya una serie de ampliaciones en sus fechas. De acuerdo con fuentes del sector esto se debe a que hay poco interés por parte de los inversionistas para desarrollar el proyecto.



Mónica Contreras, presidente de TGI, aseguró que no participarán en la convocatoria puesto que la regasificadora no es bancable. De acuerdo con la directiva, “el riesgo en etapa de construcción están pidiendo que lo asumamos nosotros” y por esto señaló que como está estructura la propuesta no es viable para realizarla.



Al consultar con otros posibles inversionistas, estos prefirieron no referirse sobre el tema, al señalar que se encuentran en análisis para definir su participación.



De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entidad a cargo de publicar los documentos y seleccionar al inversionista, esta infraestructura se requiere para asegurar la confiabilidad y soberanía energética del país.



(Vea: La Regasificadora del Pacífico amplió su plazo para recibir ofertas).



De hecho, el principal motivo para hacerla en el pacífico y no en el caribe, es que esta zona no cuenta con suministro directo de gas, por lo que cualquier problema en la infraestructura puede dejar sin suministro al suroccidente del país. Sin embargo, al contar con una planta de regasificación en Buenaventura, en caso de una dificultad, se puede incorporar gas a la red desde la planta.



No obstante, hay una serie de desacuerdos en el sector por cuenta de los sobrecostos que están asociados a hacerla en esta región. Por ejemplo, se requiere la construcción de un gasoducto que atraviesa zonas conflictivas, donde se deberán realizar consultas previas, que podrían retrasar la construcción del proyecto.



En la socialización del proyecto, la Upme señaló que hay unas estimaciones del impacto de esta obra en las tarifas de gas natural para las zonas de influencia del proyecto. Por ejemplo, en el suroccidente sería de 14,8% y para la zona de Caldas, Quindío y Risaralda de 8,2%.



Ahora bien, uno de los temas centrales de la discusión sobre la infraestructura es su alto costo. De acuerdo con algunas estimaciones esta podría estar entre US$700 y US$800 millones; sin embargo, otras estimaciones sitúan el costo hasta en el doble, como se evidencia en el gráfico.



(Vea: Los aspectos generales de la Regasificadora del Pacífico).



Por eso uno de las discusiones centrales es cómo se va a hacer la remuneración, una vez finalizada la construcción. Esta es una de las responsabilidades de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que debe crear la metodología de remuneración al ser un proyecto de confiabilidad y seguridad energética.



Es por esto que unas de las definiciones más relevantes es quiénes son los beneficiarios del proyectos, puesto con esto se establece quiénes deben pagar el costo de la obra.

Al respecto, la entidad explicó que “la información sobre la identificación de la demanda atendible de los beneficiarios será publicada por la Upme a través de la página web”.



De acuerdo con los documentos para inversionistas, la obra debe entregarse 58 meses después de su asignación, es decir, cuatro años y 10 meses. El objetivo es que la infraestructura esté lista para responder en un caso de déficit de gas natural, que está previsto entre 2026 y 2027.



Sin embargo, con la primera convocatoria desierta y las cuatro adendas que lleva el segundo proceso, la puesta en marcha de este proyecto parece estar cada vez más lejos de la necesidad por la que fue llamada inicialmente.



(Vea: Declaran desierta convocatoria para la Regasificadora del Pacífico).



PORTAFOLIO ​